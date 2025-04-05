Giriş Tarihi: 05.04.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
07:10
Son dakika haberleri: Fenerbahçe yönetimi Mourinho için kararını verdi! Tazminat bedeli belli oldu...
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar ülke futbolunun gündemine oturdu. Jose Mourinho'nun maç sonunda Okan Buruk'un burnunu sıkması tüm dünyada büyük yankı buldu. Birçok otorite tarafından eleştirilen Mourinho PFDK'ye sevk edildi. Yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe yönetimi Portekizli hoca için kararını verdi. İşte Mourinho ve ekibinin toplam maliyeti...