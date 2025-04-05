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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe yönetimi Mourinho için kararını verdi! Tazminat bedeli belli oldu...
Giriş Tarihi: 05.04.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 07:10

Son dakika haberleri: Fenerbahçe yönetimi Mourinho için kararını verdi! Tazminat bedeli belli oldu...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar ülke futbolunun gündemine oturdu. Jose Mourinho'nun maç sonunda Okan Buruk'un burnunu sıkması tüm dünyada büyük yankı buldu. Birçok otorite tarafından eleştirilen Mourinho PFDK'ye sevk edildi. Yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe yönetimi Portekizli hoca için kararını verdi. İşte Mourinho ve ekibinin toplam maliyeti...

Samet YÜKSEL
Son dakika haberleri: Fenerbahçe yönetimi Mourinho için kararını verdi! Tazminat bedeli belli oldu...

Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de oynanan futbol ve maç sonunda yaşanan olaylar sıkıntılı bir sürecin de yeniden başlamasına sebep oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe yönetimi Mourinho için kararını verdi! Tazminat bedeli belli oldu...

MOURINHO'YA CİDDİ ELEŞTİRİLER OLDU

90 dakikanın ardından sahada Okan Buruk'un burnunu sıkarak geceye damga vuran teknik direktör Jose Mourinho, tercihleri nedeniyle hedef tahtasına konurken yönetim içinde de hocaya dair ciddi eleştiriler olmuştu.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe yönetimi Mourinho için kararını verdi! Tazminat bedeli belli oldu...

PFDK'NIN MOURINHO KARARI MERAK EDİLİYOR

Okan Buruk'un burnunu sıkan Mourinho, "saldırısı" sebebiyle 44. maddeden tedbirli olarak sevk edildi. Tahrik iddialarıyla gündeme gelen Buruk ise sevk listesinde yer almadı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe yönetimi Mourinho için kararını verdi! Tazminat bedeli belli oldu...

44. maddenin içeriğinde, "5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı" yazıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe yönetimi Mourinho için kararını verdi! Tazminat bedeli belli oldu...

YÖNETİM MOURINHO İÇİN SEZON SONUNU BEKLEYECEK

Derbi sonrası değerlendirme yapan yönetim, radikal bir karar almamıştı. Portekizli'nin geleceği, sezon sonunda Süper Lig'de oluşacak tabloya göre yeniden değerlendirilecek.