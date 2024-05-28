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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldızlar sezon biter bitmez resti çekti: ‘İsmail Kartal varsa biz yokuz’
Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:32

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldızlar sezon biter bitmez resti çekti: ‘İsmail Kartal varsa biz yokuz’

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Rekorlarla geçen bir sezonun ardından bir kez daha hüsrana uğrayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'a eleştiriler olduğu kadar Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a da taraftarlar tarafından yoğun tepki var. Bu sırada Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcular, "İsmail Kartal varsa biz yokuz" dedi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldızlar sezon biter bitmez resti çekti: ‘İsmail Kartal varsa biz yokuz’

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, ligin ilk döneminde oldukça etkileyici bir performans sergiledi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldızlar sezon biter bitmez resti çekti: ‘İsmail Kartal varsa biz yokuz’

Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyete kadar Avrupa ve Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Kanarya, dikkatleri üzerine çekti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldızlar sezon biter bitmez resti çekti: ‘İsmail Kartal varsa biz yokuz’

Taraftarlarını şampiyonluğa inandırmayı başaran İsmail Kartal ve futbolcular, sezon sonuna yaklaşırken dikkat çeken bir düşüş yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldızlar sezon biter bitmez resti çekti: ‘İsmail Kartal varsa biz yokuz’

Sezonun ikinci yarısında Konferans Ligi'nden elenen Fenerbahçe, zirveyi de Galatasaray'a kaptırdı. Ligde gelen puan kayıpları, farkın açılmasına neden oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldızlar sezon biter bitmez resti çekti: ‘İsmail Kartal varsa biz yokuz’

Fenerbahçe, ligin son haftasından önce oynanan Galatasaray derbisinde rakibini 1-0 mağlup etse de şampiyonluk için yeterli olmadı.

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