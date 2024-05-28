Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
09:32
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldızlar sezon biter bitmez resti çekti: ‘İsmail Kartal varsa biz yokuz’
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Rekorlarla geçen bir sezonun ardından bir kez daha hüsrana uğrayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'a eleştiriler olduğu kadar Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a da taraftarlar tarafından yoğun tepki var. Bu sırada Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcular, "İsmail Kartal varsa biz yokuz" dedi. İşte son dakika haberinin detayları…