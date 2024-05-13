Giriş Tarihi: 13.05.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
20:44
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho! Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar’
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, oldukça iyi bir girişle sezonun ilk yarısını önde götürmüştü. Ligin ikinci devresinde kademeli olarak düşüş yaşayan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisine düştü. Konferans Ligi, Süper Kupa ve Türkiye Kupası gibi hedeflerini de kaybetti. Bu sırada Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'yu getirmek istediği öğrenildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Portekizli teknik direktör için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…