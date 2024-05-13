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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho! Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar’
Giriş Tarihi: 13.05.2024 20:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 20:44

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho! Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar’

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, oldukça iyi bir girişle sezonun ilk yarısını önde götürmüştü. Ligin ikinci devresinde kademeli olarak düşüş yaşayan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisine düştü. Konferans Ligi, Süper Kupa ve Türkiye Kupası gibi hedeflerini de kaybetti. Bu sırada Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'yu getirmek istediği öğrenildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Portekizli teknik direktör için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho! Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar’

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Ligin son 2 haftasına girilirken Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho! Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar’

Lige dikkat çeken bir girişle başlayan Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında kayda değer bir düşüş yaşadı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho! Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar’

Şampiyonluk şansını adeta mucizelere bırakan sarı-lacivertli ekip, hafta sonu derbide Galatasaray'ı mağlup ederek umudunu son haftaya taşımak istiyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho! Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar’

Bu sırada yaz aylarında yapılacak Fenerbahçe kongresi, yeni dönemde sarı-lacivertlilerin geleceğini belirleyecek.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho! Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar’

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarışacağı seçim, Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıllardaki kaderini de belirleyecek.

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