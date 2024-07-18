Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
14:53
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı! Oğuz Aydın’ı bile unutturacak: Okan Buruk resmen açıklamıştı…
Son dakika haberleri… Sezon boyunca nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe, transfer döneminde de sık sık karşılaşıyor. Oğuz Aydın için uzun süre görüşmelerde bulunan ve oyuncuyu ikna etmiş olan Galatasaray, Alanyaspor ile anlaşamamıştı. Fenerbahçe, bu transferde devreye girerek genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Bu isim, Oğuz Aydın'ı bile gölgede bırakacak. İşte son dakika haberinin detayları…