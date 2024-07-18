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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı! Oğuz Aydın’ı bile unutturacak: Okan Buruk resmen açıklamıştı…
Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 14:53

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı! Oğuz Aydın’ı bile unutturacak: Okan Buruk resmen açıklamıştı…

Son dakika haberleri… Sezon boyunca nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe, transfer döneminde de sık sık karşılaşıyor. Oğuz Aydın için uzun süre görüşmelerde bulunan ve oyuncuyu ikna etmiş olan Galatasaray, Alanyaspor ile anlaşamamıştı. Fenerbahçe, bu transferde devreye girerek genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Bu isim, Oğuz Aydın'ı bile gölgede bırakacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı! Oğuz Aydın’ı bile unutturacak: Okan Buruk resmen açıklamıştı…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya geliyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı! Oğuz Aydın’ı bile unutturacak: Okan Buruk resmen açıklamıştı…

Her sezon olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de birçok kez aynı futbolcuya talip olan iki dev, son olarak Oğuz Aydın için girişimlere başlamıştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı! Oğuz Aydın’ı bile unutturacak: Okan Buruk resmen açıklamıştı…

Milli futbolcuyla uzun süre iletişimde olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmasına engel olamadı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı! Oğuz Aydın’ı bile unutturacak: Okan Buruk resmen açıklamıştı…

Oğuz AydınGalatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, ezeli rakibine bir çalım atmak için daha harekete geçti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı! Oğuz Aydın’ı bile unutturacak: Okan Buruk resmen açıklamıştı…

İşte son dakika haberinin detayları…

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