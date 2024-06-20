Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
15:13
Son dakika haberleri: FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye'nin yeri belli oldu...
Son dakika haberleri: EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, F Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Türkiye, Cumartesi günü ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak. Turnuva devam ederken, FIFA dünya sıralaması da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve zirvedeki takımlar...