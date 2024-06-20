Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye'nin yeri belli oldu...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 15:13

Son dakika haberleri: FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye'nin yeri belli oldu...

Son dakika haberleri: EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, F Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Türkiye, Cumartesi günü ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak. Turnuva devam ederken, FIFA dünya sıralaması da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve zirvedeki takımlar...

Son dakika haberleri: FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye’nin yeri belli oldu...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından FIFA dünya sıralaması da güncellendi.

Son dakika haberleri: FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye’nin yeri belli oldu...

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın da yeri belli oldu. İşte Türkiye'nin sırası ve ilk 30'a giren ülkeler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye’nin yeri belli oldu...

74 - GÜRCİSTAN

Son dakika haberleri: FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye’nin yeri belli oldu...

34 - ÇEKYA

Son dakika haberleri: FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye’nin yeri belli oldu...

30 - EKVADOR

SON DAKİKA