Son dakika haberleri: FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye’nin yeri belli oldu...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından FIFA dünya sıralaması da güncellendi.