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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı! Bomba transfer teklifi geldi...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 09:35

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı! Bomba transfer teklifi geldi...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe 7 puanla liderliğe yükseldi. Maça damga vuran oyuncun ise kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Fred oldu. Brezilyalı sambacı sakatlıktan döndüğü karşılaşmaya adeta damga vurdu. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı yıldıza dudak uçuklatan bir teklif geldi. İşte Fred'e gelen o transfer teklifi...


Samet YÜKSEL
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de Fred gerçeği ortaya çıktı! Bomba transfer teklifi geldi...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, 7 puanla liderliğe yükseldi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de Fred gerçeği ortaya çıktı! Bomba transfer teklifi geldi...

Maça damga vuran isim ise, kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Fred oldu. Brezilyalı oynadığı futbolla gönülleri birkez daha fethetti ve maçın kilit ismi oldu.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de Fred gerçeği ortaya çıktı! Bomba transfer teklifi geldi...

Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen Kanarya, Avrupa'da da yoluna Avrupa Ligi'ne devam edecek.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de Fred gerçeği ortaya çıktı! Bomba transfer teklifi geldi...

Şimdi gözler yapılacak olan son transferlere ve takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi. Diğer yandan F.Bahçe'de Fred'le ilgili gerçek de ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de Fred gerçeği ortaya çıktı! Bomba transfer teklifi geldi...

Fenerbahçe'de bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon birçok yıldızı kadrosuna katan Kanarya'da takımın yıldız oyuncusu Fred'e gelen flaş teklif ortaya çıktı.

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