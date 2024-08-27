Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
09:35
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı! Bomba transfer teklifi geldi...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe 7 puanla liderliğe yükseldi. Maça damga vuran oyuncun ise kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Fred oldu. Brezilyalı sambacı sakatlıktan döndüğü karşılaşmaya adeta damga vurdu. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı yıldıza dudak uçuklatan bir teklif geldi. İşte Fred'e gelen o transfer teklifi...