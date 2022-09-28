Giriş Tarihi: 28.09.2022 19:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 19:59

Son dakika haberleri: Futbolu bırakacağı konuşuluyordu! Kulüp başkanı açıkladı: Mesut Özil için bir şok daha…

Son dakika haberleri… Bir dönem dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncuları arasında yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sürpriz bir hamleyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekibe transferiyle büyük bir heyecan yaratan yıldız oyuncunun, Türkiye'deki kariyeri hayal kırıklığı oldu. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Mesut Özil, bu sezon transfer olduğu Başakşehir'de de kötü günler geçiriyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil hakkında üzüntü verici gerçeği açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…