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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Futbolu bırakacağı konuşuluyordu! Kulüp başkanı açıkladı: Mesut Özil için bir şok daha…
Giriş Tarihi: 28.09.2022 19:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 19:59

Son dakika haberleri: Futbolu bırakacağı konuşuluyordu! Kulüp başkanı açıkladı: Mesut Özil için bir şok daha…

Son dakika haberleri… Bir dönem dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncuları arasında yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sürpriz bir hamleyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekibe transferiyle büyük bir heyecan yaratan yıldız oyuncunun, Türkiye'deki kariyeri hayal kırıklığı oldu. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Mesut Özil, bu sezon transfer olduğu Başakşehir'de de kötü günler geçiriyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil hakkında üzüntü verici gerçeği açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Futbolu bırakacağı konuşuluyordu! Kulüp başkanı açıkladı: Mesut Özil için bir şok daha…

Son dakika haberleri… Futbol tarihine damga vuran isimler arasında yer alan Mesut Özil, geçtiğimiz yıllarda kariyerine Türkiye'de devam etmeyi tercih etmişti.

Son dakika haberleri: Futbolu bırakacağı konuşuluyordu! Kulüp başkanı açıkladı: Mesut Özil için bir şok daha…

Fenerbahçe'ye transferiyle tüm futbolseverlerde büyük bir heyecan yaratan dünya yıldızı, Türkiye'de beklentilerin oldukça altında kaldı.

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Son dakika haberleri: Futbolu bırakacağı konuşuluyordu! Kulüp başkanı açıkladı: Mesut Özil için bir şok daha…

Sarı-lacivertli forma altında kendini göstermekte zorlanan Mesut Özil, hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal ile sorunlar yaşadı.

Son dakika haberleri: Futbolu bırakacağı konuşuluyordu! Kulüp başkanı açıkladı: Mesut Özil için bir şok daha…

Daha sonra ise kadro dışı kalan yıldız oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e transfer oldu.

Son dakika haberleri: Futbolu bırakacağı konuşuluyordu! Kulüp başkanı açıkladı: Mesut Özil için bir şok daha…

Başakşehir'de de aradığını bulamayan Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun takımında kadroya girmeyi başaramadı.

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