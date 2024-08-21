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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! Cimbom'da önemli eksikler... İşte muhtemel 11 -Spor Haberleri-
Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:49

Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! Cimbom'da önemli eksikler... İşte muhtemel 11 -Spor Haberleri-

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e Hatayspor ve Konyaspor galibiyetleriyle giren Galatasaray, bugün Avrupa sahnesine çıkıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu illk maçın çıkacak olan Cimbom, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oluyor. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılı takımda önemli eksikler bulunuyor. Ayrıca Barış Alper'in oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! Cimbom’da önemli eksikler... İşte muhtemel 11 -Spor Haberleri-

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, bugün TSİ 22.00'de İsviçre ekibi Young Boys deplasmanına çıkıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! Cimbom’da önemli eksikler... İşte muhtemel 11 -Spor Haberleri-

32 bin kapasiteli Wankdorf Stadyumu'ndaki mücadele için tüm biletlerin tükendiği açıklanırken, karşılaşma TRT 1'den ekranlara gelecek.

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Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! Cimbom’da önemli eksikler... İşte muhtemel 11 -Spor Haberleri-

27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak maç için avantajlı bir skorla dönmek isteyen sarı-kırmızılıları 2 bin civarında taraftarı da destekleyecek.

Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! Cimbom’da önemli eksikler... İşte muhtemel 11 -Spor Haberleri-

Okan Buruk'un öğrencileri bu turu geçerse G.Saray, tarihinde 18. kez Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında devam edecek.

Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! Cimbom’da önemli eksikler... İşte muhtemel 11 -Spor Haberleri-

Devler Ligi bu sezon ilk defa lig formatında olacak ve 36 takımın yer aldığı turnuvada her takım farklı 8 kulüp ile toplam 8 maç yapacak.

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