Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
09:49
Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! Cimbom'da önemli eksikler... İşte muhtemel 11 -Spor Haberleri-
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e Hatayspor ve Konyaspor galibiyetleriyle giren Galatasaray, bugün Avrupa sahnesine çıkıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu illk maçın çıkacak olan Cimbom, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oluyor. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılı takımda önemli eksikler bulunuyor. Ayrıca Barış Alper'in oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...