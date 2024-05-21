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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray derbinin intikamını alıyor! Fenerbahçe'ye asrın transfer çalımı...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 18:28

Son dakika haberleri: Galatasaray derbinin intikamını alıyor! Fenerbahçe'ye asrın transfer çalımı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye mağlup olarak şampiyonluğunu erken ilan etme şansını yitirdi. Aynı zamanda gelecek sezon yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ısrarla istediği dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray derbinin intikamını alıyor! Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye mağlup olarak şampiyonluğunu erken ilan etme şansını yitirdi. Aynı zamanda gelecek sezon yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ısrarla istediği dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray derbinin intikamını alıyor! Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan sezonun en kritik maçında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.

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Son dakika haberleri: Galatasaray derbinin intikamını alıyor! Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı...

Maç öncesi 99 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip, 93 puanla onu takip eden ezeli rakibi ile berabere kalması ya da yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecekti.

Son dakika haberleri: Galatasaray derbinin intikamını alıyor! Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı...

22. dakikada 10 kişi kalan sarı-lacivertli futbolcular karşısında istediği oyunu sergileyemeyen Okan Buruk ve öğrencileri sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray derbinin intikamını alıyor! Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı...

Bu skorla beraber son yılların en heyecan verici sezonunda Cimbom 99 puanda kalırken, İsmail Kartal ve öğrencileri 96 puana yükseldi.

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