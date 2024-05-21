Giriş Tarihi: 21.05.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
18:28
Son dakika haberleri: Galatasaray derbinin intikamını alıyor! Fenerbahçe'ye asrın transfer çalımı...
Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye mağlup olarak şampiyonluğunu erken ilan etme şansını yitirdi. Aynı zamanda gelecek sezon yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ısrarla istediği dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...