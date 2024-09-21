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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray efsanesi Felipe Melo SABAH Spor’a konuştu! Fenerbahçe’ye olay gönderme: “Orada oynamak zor fakat…”
Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 07:07

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray efsanesi Felipe Melo SABAH Spor’a konuştu! Fenerbahçe’ye olay gönderme: “Orada oynamak zor fakat…”

Son dakika haberleri… Galatasaray tarihine damga vuran isimlerden birisi olan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendiren efsane isim, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray efsanesi Felipe Melo SABAH Spor’a konuştu! Fenerbahçe’ye olay gönderme: Orada oynamak zor fakat…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak derbi maçla tarihte 401. kez karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray efsanesi Felipe Melo SABAH Spor’a konuştu! Fenerbahçe’ye olay gönderme: Orada oynamak zor fakat…

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray efsanesi Felipe Melo SABAH Spor’a konuştu! Fenerbahçe’ye olay gönderme: Orada oynamak zor fakat…

Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray efsanesi Felipe Melo SABAH Spor’a konuştu! Fenerbahçe’ye olay gönderme: Orada oynamak zor fakat…

Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray efsanesi Felipe Melo SABAH Spor’a konuştu! Fenerbahçe’ye olay gönderme: Orada oynamak zor fakat…

FELIPE MELO SABAH'A KONUŞTU

Sarı-kırmızılı forma ile 3 şampiyonluk kupası kaldıran, Avrupa'da başarıdan başarıya koşan ve 154 maçta sahaya çıkan Felipe Melo, SABAH SPOR'un derbi özel konuğu oldu.

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