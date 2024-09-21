Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
07:07
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray efsanesi Felipe Melo SABAH Spor’a konuştu! Fenerbahçe’ye olay gönderme: “Orada oynamak zor fakat…”
Son dakika haberleri… Galatasaray tarihine damga vuran isimlerden birisi olan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendiren efsane isim, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…