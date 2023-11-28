Giriş Tarihi: 28.11.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 18:30

Son dakika haberleri: Galatasaray maçı öncesi İngilizleri korku sardı! Manchester United’ın korkulu rüyası oldu: “Umarım o oynamaz…”

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray, Rams Park'ta İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. Çarşamba akşamı saat 20.45'te başlayacak olan dev mücadele, iki takımın da gruptan çıkma mücadelesi adına oldukça büyük önem taşıyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın durumu merak edilirken İngiliz taraftarları bir başka yıldız oyuncu endişelendiriyor. Sosyal medyada Galatasaray'ın yıldızı için birçok paylaşım yapan İngilizlerin gözünü korku bürümüş gibi görünüyor. İşte son dakika haberinin detayları…