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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray maçı öncesi İngilizleri korku sardı! Manchester United’ın korkulu rüyası oldu: “Umarım o oynamaz…”
Giriş Tarihi: 28.11.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 18:30

Son dakika haberleri: Galatasaray maçı öncesi İngilizleri korku sardı! Manchester United’ın korkulu rüyası oldu: “Umarım o oynamaz…”

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray, Rams Park'ta İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. Çarşamba akşamı saat 20.45'te başlayacak olan dev mücadele, iki takımın da gruptan çıkma mücadelesi adına oldukça büyük önem taşıyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın durumu merak edilirken İngiliz taraftarları bir başka yıldız oyuncu endişelendiriyor. Sosyal medyada Galatasaray'ın yıldızı için birçok paylaşım yapan İngilizlerin gözünü korku bürümüş gibi görünüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray maçı öncesi İngilizleri korku sardı! Manchester United’ın korkulu rüyası oldu: “Umarım o oynamaz…”

Son dakika haberleri… Bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı kovalıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray maçı öncesi İngilizleri korku sardı! Manchester United’ın korkulu rüyası oldu: “Umarım o oynamaz…”

Devler Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, 4 puanda bulunuyor.

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Son dakika haberleri: Galatasaray maçı öncesi İngilizleri korku sardı! Manchester United’ın korkulu rüyası oldu: “Umarım o oynamaz…”

Grubun ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçta Manchester United'ı 3-2 mağlup etti ve tarihi bir galibiyet elde etti.

Son dakika haberleri: Galatasaray maçı öncesi İngilizleri korku sardı! Manchester United’ın korkulu rüyası oldu: “Umarım o oynamaz…”

İkinci maçlar sonunda 4 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, üst üste oynanan Bayern Münih maçlarından puan alamadı.

Son dakika haberleri: Galatasaray maçı öncesi İngilizleri korku sardı! Manchester United’ın korkulu rüyası oldu: “Umarım o oynamaz…”

Grubun son iki maçında Manchester United ve Kopenhag ile karşılaşacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, İngiliz devini mağlup ederek büyük bir avantaj yakalamak istiyor.

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