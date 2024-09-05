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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray taraftarından yönetime büyük tepki! Sosyal medya ayağa kalktı: Tam 5 yıldız ayrıldı, yerleri dolmadı…
Giriş Tarihi: 05.09.2024 00:22 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 00:25

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray taraftarından yönetime büyük tepki! Sosyal medya ayağa kalktı: Tam 5 yıldız ayrıldı, yerleri dolmadı…

Son dakika haberleri… Yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren Galatasaray, son olarak dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Nijeryalı futbolcu taraftarlarda büyük bir heyecan yaratırken Galatasaray'da eksik bölgelere transfer yapılmaması ise tepki topladı. Özellikle aynı mevkide forma giyen 5 futbolcunun ayrılığı sonrası takviye yapılmaması taraftarları çileden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray taraftarından yönetime büyük tepki! Sosyal medya ayağa kalktı: Tam 5 yıldız ayrıldı, yerleri dolmadı…

Son dakika haberleri… Yeni sezona eleştirilerle başlangıç yapan Galatasaray, hareketli günler geçirmeye devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray taraftarından yönetime büyük tepki! Sosyal medya ayağa kalktı: Tam 5 yıldız ayrıldı, yerleri dolmadı…

Bu yaz transfer döneminde Victor Osimhen, Michy Batshuayi, Gabriel Sara, Elias Jelert ve Ismail Jakobs'u transfer eden sarı-kırmızılı ekip, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray taraftarından yönetime büyük tepki! Sosyal medya ayağa kalktı: Tam 5 yıldız ayrıldı, yerleri dolmadı…

Takımdan gönderilen birçok futbolcunun da kanat mevkisinde görev yapması dikkat çekti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray taraftarından yönetime büyük tepki! Sosyal medya ayağa kalktı: Tam 5 yıldız ayrıldı, yerleri dolmadı…

Galatasaray, şu ana kadar 5 farklı kanat oyuncusuyla yollarını ayırmasına ragmen yerlerini doldurmadı. İşte o isimler…

Nicolo Zaniolo

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray taraftarından yönetime büyük tepki! Sosyal medya ayağa kalktı: Tam 5 yıldız ayrıldı, yerleri dolmadı…

Wilfried Zaha

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