Giriş Tarihi: 05.09.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray taraftarından yönetime büyük tepki! Sosyal medya ayağa kalktı: Tam 5 yıldız ayrıldı, yerleri dolmadı…
Son dakika haberleri… Yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren Galatasaray, son olarak dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Nijeryalı futbolcu taraftarlarda büyük bir heyecan yaratırken Galatasaray'da eksik bölgelere transfer yapılmaması ise tepki topladı. Özellikle aynı mevkide forma giyen 5 futbolcunun ayrılığı sonrası takviye yapılmaması taraftarları çileden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…