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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…
Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 15:22

Son dakika haberleri: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda ilerliyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, milli araya moralli girdi. Milli arada sakat ve formsuz futbolcularının da yeniden form tutmasını sağlamayı planlayan Aslan, kalan son 8 haftada da sürprize izin vermeyerek galibiyetlere devam etmenin peşinde. Öte yandan Galatasaray'da gelecek sezon içi flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Hakim Ziyech'in, yaz aylarında transfer olabileceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu isteyen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilerleyişine devam ediyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Ligde 81 puanla lider olan sarı-kırmızılılar, son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etmeyi başardı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Bu galibiyetle birlikte milli araya moralli giren Aslan, 2 haftalık süreci iyi değerlendirerek kalan son 8 maçı da kazanmak istiyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Öte yandan birçok transfer gelişmesiyle de çalkalanan Galatasaray'da flaş bir Hakim Ziyech haberi ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Faslı futbolcunun gelecek sezon takımdan ayrılacağı söylenirken yeni adresini de duyurdular.

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