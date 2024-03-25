Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
15:22
Son dakika haberleri: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda ilerliyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, milli araya moralli girdi. Milli arada sakat ve formsuz futbolcularının da yeniden form tutmasını sağlamayı planlayan Aslan, kalan son 8 haftada da sürprize izin vermeyerek galibiyetlere devam etmenin peşinde. Öte yandan Galatasaray'da gelecek sezon içi flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Hakim Ziyech'in, yaz aylarında transfer olabileceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…