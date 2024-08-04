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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'da bomba iddia! Erden Timur açıkladı...
Giriş Tarihi: 04.08.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 21:33

Son dakika haberleri: Galatasaray'da bomba iddia! Erden Timur açıkladı...

Son dakika haberleri: Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkan Galatasaray, Süper Kupa Finali'nde dün ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım ve Okan Buruk'a ortaya konulan performansın ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. Dünkü maç sonrası Galatasaray'da Erden Timur'un yeniden göreve geleceği iddiaları gündeme geldi. Ortaya atılan iddialardan sonra Erden Timur açıklamada bulundu. İşte gündeme gelen flaş iddia ve Erden Timur'un o sözleri...

Son dakika haberleri: Galatasaray’da bomba iddia! Erden Timur açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona Turkcell Süper Kupa'da 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle girdi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da bomba iddia! Erden Timur açıkladı...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezona damga vuran ve rekorlar kırarak şampiyonluklar elde eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa maçında geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile karşılaştı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da bomba iddia! Erden Timur açıkladı...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da bomba iddia! Erden Timur açıkladı...

OKAN BURUK DÖNEMİNİN EN FARKLI YENİLGİSİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da bomba iddia! Erden Timur açıkladı...

GALATASARAY'DA YENİDEN ERDEN TİMUR İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Dün oynanan ve ağır mağlubiyetle sahadan ayrılan Galatasaray'ın gündemine Erden Timur geldi.

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