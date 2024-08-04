Giriş Tarihi: 04.08.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
21:33
Son dakika haberleri: Galatasaray'da bomba iddia! Erden Timur açıkladı...
Son dakika haberleri: Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkan Galatasaray, Süper Kupa Finali'nde dün ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım ve Okan Buruk'a ortaya konulan performansın ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. Dünkü maç sonrası Galatasaray'da Erden Timur'un yeniden göreve geleceği iddiaları gündeme geldi. Ortaya atılan iddialardan sonra Erden Timur açıklamada bulundu. İşte gündeme gelen flaş iddia ve Erden Timur'un o sözleri...