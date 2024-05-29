Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
09:57
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! Antrenmanda kavganın eşiğinden dönüldü...
SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 24. lig kupasını müzesine götürdü. Takımın yıldızlarından Zaha ile ilgili şok gerçek gündeme gelirken, yıldız oyuncunun antrenmanda kavganın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da tarihi şampiyonluğun perde arkası ve gün yüzüne çıkan gerçekler...