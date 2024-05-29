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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! Antrenmanda kavganın eşiğinden dönüldü...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:57

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! Antrenmanda kavganın eşiğinden dönüldü...

SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 24. lig kupasını müzesine götürdü. Takımın yıldızlarından Zaha ile ilgili şok gerçek gündeme gelirken, yıldız oyuncunun antrenmanda kavganın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da tarihi şampiyonluğun perde arkası ve gün yüzüne çıkan gerçekler...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Zaha gerçeği ortaya çıktı! Antrenmanda kavganın eşiğinden dönüldü...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray iki üst üste zafere ulaşan takım oldu. 102 puan toplayarak rekor kıran ve tarihi bir başarıya imza atan Cimbom'un başarısındaki perde arkası da ortaya çıktı...

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Zaha gerçeği ortaya çıktı! Antrenmanda kavganın eşiğinden dönüldü...

Galatasaray, rekorlarla dolu bir sezonu geride bırakırken, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaşması kolay olmadı. Transfer döneminde kadro mühendisliğindeki yanlış planlamayı Okan Buruk'un teknik dokunuşları telafi etti. Yıldızların bolca olduğu kadroda egolar arasındaki tartışmalar, savaşa değil fırsata dönüştü.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Zaha gerçeği ortaya çıktı! Antrenmanda kavganın eşiğinden dönüldü...

ŞAMPİYONLUĞUN PERDE ARKASI SABAH SPOR'DA

17 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğa yürüyen sarı-kırmızılı takımda Dursun Özbek'ten Erden Timur'a, Okan Buruk'tan oyunculara kadar sezon içinde perde arkasında yaşananların özetini, Galatasaray'ı her yerde takip eden SABAH SPOR aralıyor...

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Zaha gerçeği ortaya çıktı! Antrenmanda kavganın eşiğinden dönüldü...

F.BAHÇE'NİN ELİNDEN ZAHA&TETE ALINDI

2022-23 şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosunu korudu. Icardi'nin bonservisi alındı, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu satılmadı. Erden Timur transferde yine şov yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Zaha gerçeği ortaya çıktı! Antrenmanda kavganın eşiğinden dönüldü...

"Florya'nın suyu yarar" diyerek Angelino sol beke geldi. Fenerbahçe'nin elinden önce Zaha, sonra Tete kapıldı. Zaniolo'nun gidişi Ziyech'le dengelendi. Davinson Sanchez'e 9.5 milyon Euro bonservis ödendi. Tottenham'ın en fazla yatırım yaptığı oyuncu olan Ndombele kiralandı. Son şampiyon, yeni sezona da transfer şampiyonu olarak başladı.

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