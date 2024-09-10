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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'da Zalewski tamam! Aslan'dan 2 bomba transfer daha geliyor... | Transferin maliyeti belli oldu
Giriş Tarihi: 10.09.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:36

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Zalewski tamam! Aslan'dan 2 bomba transfer daha geliyor... | Transferin maliyeti belli oldu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Jelert, Gabriel Sara, Batshuayi, Ismail Jakobs ve son olarak dünya yıldızı Osimhen transferlerini yapan Cimbom, yeni sol bekini buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Zalewski tamam! Aslan’dan 2 bomba transfer daha geliyor... | Transferin maliyeti belli oldu

Transfer döneminin son günlerine yaklaşırken çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, eksik bölgelerini tamamlamayı hedefliyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Zalewski tamam! Aslan’dan 2 bomba transfer daha geliyor... | Transferin maliyeti belli oldu

Son olarak dünyaca yıldız oyuncu Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Cimbom, taraftarı heyecanlandıran bir hamle daha yaptı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da Zalewski tamam! Aslan’dan 2 bomba transfer daha geliyor... | Transferin maliyeti belli oldu

Jose Mourinho'nun eski öğrencisiyle ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, yeni transferi için gün sayıyor. Yönetim ayrıca 2 oyuncuyla daha görüşmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Zalewski tamam! Aslan’dan 2 bomba transfer daha geliyor... | Transferin maliyeti belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde yoğun saatler geçiriyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Zalewski tamam! Aslan’dan 2 bomba transfer daha geliyor... | Transferin maliyeti belli oldu

Kadrosunu güçlendirmek adına kesenin ağzını açan yönetim, sol bek mevkisi için yeni bir hamle yaptı.

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