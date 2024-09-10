Giriş Tarihi: 10.09.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
18:36
Son dakika haberleri: Galatasaray'da Zalewski tamam! Aslan'dan 2 bomba transfer daha geliyor... | Transferin maliyeti belli oldu
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Jelert, Gabriel Sara, Batshuayi, Ismail Jakobs ve son olarak dünya yıldızı Osimhen transferlerini yapan Cimbom, yeni sol bekini buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...