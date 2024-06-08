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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun eski yıldızı Aslan oluyor: İlk teklif yapıldı
Giriş Tarihi: 08.06.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 18:40

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun eski yıldızı Aslan oluyor: İlk teklif yapıldı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Galatasaray, nefes kesen sezonun ardından yeni hedeflere yelken açtı. Önümüzdeki sezonda da şampiyon olarak üst üste üçüncü kez zafer elde etmek isteyen Aslan, beşinci yıldızı da armasına eklemenin peşinde. Transfer döneminde birçok yıldız isimle anılan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine göz dikti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun eski yıldızı Aslan oluyor: İlk teklif yapıldı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesen bir sezon geride kaldı. Sarı-kırmızılı takım, 102 puanla şampiyon oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun eski yıldızı Aslan oluyor: İlk teklif yapıldı

İkinci sıradaki Fenerbahçe de 99 puan toplayarak taraftarlara oldukça heyecanlı bir sezon izletti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun eski yıldızı Aslan oluyor: İlk teklif yapıldı

Şampiyonluk kutlamalarının ardından yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Galatasaray, kadrosuna eklemeler yapmak istiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun eski yıldızı Aslan oluyor: İlk teklif yapıldı

Birçok mevkiye oyuncu transfer edecek olan sarı-kırmızılı ekipte ilk hedef orta saha.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun eski yıldızı Aslan oluyor: İlk teklif yapıldı

Bu doğrultuda Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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