Giriş Tarihi: 08.06.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
18:40
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun eski yıldızı Aslan oluyor: İlk teklif yapıldı
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Galatasaray, nefes kesen sezonun ardından yeni hedeflere yelken açtı. Önümüzdeki sezonda da şampiyon olarak üst üste üçüncü kez zafer elde etmek isteyen Aslan, beşinci yıldızı da armasına eklemenin peşinde. Transfer döneminde birçok yıldız isimle anılan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine göz dikti. İşte son dakika haberinin detayları…