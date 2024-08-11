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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Zaha yerine sürpriz isim...
Giriş Tarihi: 11.08.2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:09

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Zaha yerine sürpriz isim...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam etmek isteyen yönetim, Wilfried Zaha'nın yerine gelecek yıldız oyuncuyu İngiltere'de buldu. Okan Buruk'un transferde onayını alan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın harekete geçtiği o yıldız oyuncu...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer! Zaha yerine sürpriz isim...

Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer! Zaha yerine sürpriz isim...

Galatasaray'da mutsuz olduğu iddia edilen Wilfried Zaha'nın ayrılmaya yakın olduğu ve sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun yerine yeni bir yıldız için harekete geçtiği belirtildi. İşte Cimbom'un gündemine yıldız oyuncu...

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Son dakika haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer! Zaha yerine sürpriz isim...

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Cuma günü ligin açılış maçında evinde Hatayspor'u konuk etti.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer! Zaha yerine sürpriz isim...

Hatayspor karşısında 1-0 geriye düşen Cimbom, Icardi'nin (pen) ve Michy Batshuayi'nin son dakikada attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer! Zaha yerine sürpriz isim...

Yeni sezonda kadrosuna Gabriel Sara, Batshuayi, Jelert gibi oyuncuları kadrosuna katan Cimbom'da yeni bir transfer için gelişmeler yaşanıyor...

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