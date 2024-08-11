Giriş Tarihi: 11.08.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
22:09
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Zaha yerine sürpriz isim...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam etmek isteyen yönetim, Wilfried Zaha'nın yerine gelecek yıldız oyuncuyu İngiltere'de buldu. Okan Buruk'un transferde onayını alan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın harekete geçtiği o yıldız oyuncu...