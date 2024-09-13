Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'dan son günde 2 transfer birden! Oyuncunun maliyeti belli oldu...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 17:51 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:57

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan son günde 2 transfer birden! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor. Ligde 3'te 3 yapan Cimbom, bu gece sona erecek olan transfer sezonunun son gününde Macar yıldızla anlaşmaya vardı ve oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Yönetim, bir diğer yıldız oyuncu ile görüşmelerini devam ettirirken bu transferde de sona gelindiği belirtildi. İşte Aslan'ın yeni yıldızları ve transferlerin maliyetleri...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan son günde 2 transfer birden! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu bu gece saat 00:00 itibarıyla sona erecek. Transferin son gününde takımlarda da hareketli saatler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan son günde 2 transfer birden! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

Ligde 3'te 3 yapan fakat bu sezon transfer politikasıyla çokça eleştirilen Galatasaray, son günde 2 transferi birden açıklamaya hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan son günde 2 transfer birden! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

Kadrosuna son olarak Victor Osimhen'i katarak adından söz ettiren Cimbom, Zalewski transferinin gerçekleşmemesinden sonra B Planı'na geçti ve aradığı oyuncuları Almanya'da buldu. İşte Cimbom'un anlaştığı oyuncular...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan son günde 2 transfer birden! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

CİMBOM, ARADIĞINI ALMANYA'DA BULDU

Nicola Zalewski transferinde istediği sonucu alamayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Bundesliga ekibi Freiburg'ta buldu.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan son günde 2 transfer birden! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

Yönetim, Alman ekibi Freiburg'da 27 yaşındaki Macar oyuncusu Roland Sallai'yi transfer etmek için girişimde bulundu.

SON DAKİKA