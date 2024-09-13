Giriş Tarihi: 13.09.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
17:57
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan son günde 2 transfer birden! Oyuncunun maliyeti belli oldu...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor. Ligde 3'te 3 yapan Cimbom, bu gece sona erecek olan transfer sezonunun son gününde Macar yıldızla anlaşmaya vardı ve oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Yönetim, bir diğer yıldız oyuncu ile görüşmelerini devam ettirirken bu transferde de sona gelindiği belirtildi. İşte Aslan'ın yeni yıldızları ve transferlerin maliyetleri...