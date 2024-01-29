Giriş Tarihi: 29.01.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
22:35
Son dakika haberleri: Gaziantep FK maçında Galatasaray taraftarlarından görülmemiş tepki! Fernando Muslera tüm takımı topladı ve...
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde zirve için nefes kesen bir yarış içerisinde olan Galatasaray, 23. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Aslan, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. 90 dakika boyunca tam 5 şutu direkten dönen Galatasaray'ın son dakikalarda farkı açan golü de iptal edildi. Öte yandan Gaziantep FK maçında Galatasaraylı taraftarlardan görülmemiş bir tepki ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…