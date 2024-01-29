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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Gaziantep FK maçında Galatasaray taraftarlarından görülmemiş tepki! Fernando Muslera tüm takımı topladı ve...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 22:35

Son dakika haberleri: Gaziantep FK maçında Galatasaray taraftarlarından görülmemiş tepki! Fernando Muslera tüm takımı topladı ve...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde zirve için nefes kesen bir yarış içerisinde olan Galatasaray, 23. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Aslan, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. 90 dakika boyunca tam 5 şutu direkten dönen Galatasaray'ın son dakikalarda farkı açan golü de iptal edildi. Öte yandan Gaziantep FK maçında Galatasaraylı taraftarlardan görülmemiş bir tepki ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Gaziantep FK maçında Galatasaray taraftarlarından görülmemiş tepki! Fernando Muslera tüm takımı topladı ve...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Gaziantep FK'yi ağırladı.

Son dakika haberleri: Gaziantep FK maçında Galatasaray taraftarlarından görülmemiş tepki! Fernando Muslera tüm takımı topladı ve...

Karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkan sarı-kırmızılı ekip, 29. dakikada Arda Kızıldağ'ın attığı golle 1-0 geriye düştü.

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Son dakika haberleri: Gaziantep FK maçında Galatasaray taraftarlarından görülmemiş tepki! Fernando Muslera tüm takımı topladı ve...

Mücadelenin ilk yarısını geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıya Wilfred Zaha değişikliğiyle başladı ve oyunu tamamen rakip sahada oynadı.

Son dakika haberleri: Gaziantep FK maçında Galatasaray taraftarlarından görülmemiş tepki! Fernando Muslera tüm takımı topladı ve...

72. dakikada attığı golle geri dönüşün fitilini yakan Zaha, Galatasaray'da bu sezon 9. kez topu ağlara gönderdi.

Son dakika haberleri: Gaziantep FK maçında Galatasaray taraftarlarından görülmemiş tepki! Fernando Muslera tüm takımı topladı ve...

Galatasaray'a galibiyeti getiren gol ise Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

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