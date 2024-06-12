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Giriş Tarihi: 12.06.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 20:47

SON DAKİKA HABERLERİ: Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Son dakika haberleri... Bu sezon bir hayli beklentilerin altında bir performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un göreve gelmesinin ardından transferler de netleşmeye başladı. Öte yandan takımın yıldız isimlerinden Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın kasasını doldurarak takımdan ayrılacak. Portekizli oyuncunun bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Gedson Fernandes’in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Gedson Fernandes’in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Hasan Arat ve yönetiminin takımın başına getirdiği Giovanni Van Bronckhorst ile şampiyonluk için yola çıkılacak.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Gedson Fernandes’in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

PAULISTA İSTANBUL'A GELİYOR
Kadrosunu birçok bölgede revize edecek olan Beşiktaş, ilk transferini de bu akşam İstanbul'a getiriyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Gedson Fernandes’in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Gabriel Paulista'nın bugün 22.45'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Gedson Fernandes’in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Açıklamada, "Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, kulübümüzle görüşmeler yapmak üzere Brezilya'dan İstanbul'a seyahat edecek ve bugün saat 22.45'te İstanbul Havalimanı'nda olacaktır. Gabriel Paulista, Dış Hat Geliş Terminali'ndan ülkemize giriş yapacaktır. Saygılarımızla" denildi.

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