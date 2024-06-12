Giriş Tarihi: 12.06.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
20:47
SON DAKİKA HABERLERİ: Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor
Son dakika haberleri... Bu sezon bir hayli beklentilerin altında bir performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un göreve gelmesinin ardından transferler de netleşmeye başladı. Öte yandan takımın yıldız isimlerinden Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın kasasını doldurarak takımdan ayrılacak. Portekizli oyuncunun bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...