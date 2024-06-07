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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Yılın sürprizini Beşiktaş yapıyor: Fenerbahçe’nin eski golcüsü…
Giriş Tarihi: 07.06.2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 19:38

SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Yılın sürprizini Beşiktaş yapıyor: Fenerbahçe’nin eski golcüsü…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına bir teselli sunmuştu. Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevine Giovanni Van Bronckhorst'u getirdi. Yeni hocasıyla birlikte yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek olan siyah-beyazlılar, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü yeniden İstanbul'a getirecek. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Yılın sürprizini Beşiktaş yapıyor: Fenerbahçe’nin eski golcüsü…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Yılın sürprizini Beşiktaş yapıyor: Fenerbahçe’nin eski golcüsü…

Hasan Arat yönetiminin yaz transfer döneminde kadroyu önemli oyuncularla destekleyeceği öğrenilirken teknik direktör olarak Van Bronckhorst ile anlaşıldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Yılın sürprizini Beşiktaş yapıyor: Fenerbahçe’nin eski golcüsü…

VAN BRONCKHORST İMZAYI ATTI

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Yılın sürprizini Beşiktaş yapıyor: Fenerbahçe’nin eski golcüsü…

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Yılın sürprizini Beşiktaş yapıyor: Fenerbahçe’nin eski golcüsü…

Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni van Bronckhorst'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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