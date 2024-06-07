Giriş Tarihi: 07.06.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
19:38
SON DAKİKA HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Yılın sürprizini Beşiktaş yapıyor: Fenerbahçe’nin eski golcüsü…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına bir teselli sunmuştu. Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevine Giovanni Van Bronckhorst'u getirdi. Yeni hocasıyla birlikte yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek olan siyah-beyazlılar, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü yeniden İstanbul'a getirecek. İşte son dakika haberinin detayları…