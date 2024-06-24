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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı! Portekiz maçı antrenmanda...
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:50

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı! Portekiz maçı antrenmanda...

Son dakika Milli Takım haberleri: EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, dün ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Son maçını Çekya ile oynayacak olan Türkiye, maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek basın toplantısı düzenledi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler'in neden oyuna sonradan girdiğiyle ilgili gerçeği açıkladı. İşte o çarpıcı sözler...

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı! Portekiz maçı antrenmanda...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. F Grubu son maçında Çekya ile üst tura çıkmak için mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek basın toplantısı düzenledi.

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı! Portekiz maçı antrenmanda...

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 3 milli yıldız çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler'in de sonradan oyuna alınmasıyla ilgili gerçeği de açıkladı. İşte o çarpıcı cevaplar...

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Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı! Portekiz maçı antrenmanda...

"HOCANIN DEDİKLERİNE AYAK UYDURMAMIZ GEREKİYOR"

Hakan Çalhanoğlu: "Hocanın aklında bir stratejisi vardır. Onu şimdi söyleyemem. Ama diri, güçlü, çok koşan bir Çekya gördüm. Portekiz'e karşı da çok iyi oynadılar. Oyuncu olarak fazla bir şey söyleyemem. Hocanın dediklerine ayak uydurmamız gerekiyor. Onun istediği önemli, görevimizi yapacağız."

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı! Portekiz maçı antrenmanda...

"1-0 2-0 OLDUĞUNDA DÜŞÜYORUZ BUNU GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Hakan Çalhanoğlu: "Biz genel olarak duygusal insanlarız, ülke olarak öyleyiz. Şunu unutmamak lazım, Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Almanya ve İspanya gibi favori. Portekiz'i yenebilir miydik, evet yenebilirdik ama 1-0 2-0 geride olduğumuzda oyundan düşüyoruz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Samet ile Altay'ın olayı oldu. Saha içinde bazen biz konuşuyoruz ama duyulmuyor. Bu futbolda olan bir şey, önemli olan onları ayağa kaldırmak. Burada ben diye bir şey yok, biz. Biz beraber kazanırız, kaybederiz. Yolun sonunda değiliz. Devam ediyor. Çok bir maç olacak ama biz inanıyoruz ve o yüzden de devam edeceğiz."

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı! Portekiz maçı antrenmanda...

"OYUNA GİRMEK İSTİYORDUM"

Cenk Tosun: "Oyuna girmek istiyordum, bekledim. Hem ilk maçta hem ikinci maçta bekledim. Ama burada bir hoca var, bizim patronumuz o. Onun kafasından ne geçiyor bilmiyoruz, böyle bir karar aldı. Saygı duymamız gerekiyor. Burada çok güzel bir arkadaşlık var. 13 yıldır milli takıma geliyorum. Eminim ki en güzel arkadaşlık grubu bu takımda var şu anda. Saha içinde ve saha dışında iyi anlaşıyoruz. O yüzden gurur duyuyoruz. Oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum. Ama hocaya saygısızlık etmem. Onun kararı neyse odur."

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