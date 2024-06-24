Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı! Portekiz maçı antrenmanda...

"1-0 2-0 OLDUĞUNDA DÜŞÜYORUZ BUNU GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Hakan Çalhanoğlu: "Biz genel olarak duygusal insanlarız, ülke olarak öyleyiz. Şunu unutmamak lazım, Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Almanya ve İspanya gibi favori. Portekiz'i yenebilir miydik, evet yenebilirdik ama 1-0 2-0 geride olduğumuzda oyundan düşüyoruz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Samet ile Altay'ın olayı oldu. Saha içinde bazen biz konuşuyoruz ama duyulmuyor. Bu futbolda olan bir şey, önemli olan onları ayağa kaldırmak. Burada ben diye bir şey yok, biz. Biz beraber kazanırız, kaybederiz. Yolun sonunda değiliz. Devam ediyor. Çok bir maç olacak ama biz inanıyoruz ve o yüzden de devam edeceğiz."