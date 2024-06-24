Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı! Portekiz maçı antrenmanda...

Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:50
Son dakika Milli Takım haberleri: EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, dün ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Son maçını Çekya ile oynayacak olan Türkiye, maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek basın toplantısı düzenledi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler'in neden oyuna sonradan girdiğiyle ilgili gerçeği açıkladı. İşte o çarpıcı sözler...