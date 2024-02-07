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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Taraftarı çılgına çevirmişti: Süper Lig ekibine imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 07.02.2024 00:03 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 00:04

Son dakika haberleri: Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Taraftarı çılgına çevirmişti: Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Brentford'dan 500 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı milli futbolcu Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kaldı. Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, son olarak ilk 11'de başladığı Bandırmaspor maçında taraftarları da adeta çılgına çevirdi. Oyun içindeki etkisizliği nedeniyle tepki çeken Halil, karşılaşmanın sonunda beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu. Tam da yaşananların üzerine Halil Dervişoğlu'nun Süper Lig ekibine transfer olacağı söylentisi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Taraftarı çılgına çevirmişti: Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 3 farklı kulvarda şampiyonluk hedefliyor.

Son dakika haberleri: Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Taraftarı çılgına çevirmişti: Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam eden Aslan, ligde 63 puanla zirve takibini yakından sürdürüyor.

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Son dakika haberleri: Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Taraftarı çılgına çevirmişti: Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde de Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 4-2 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Son dakika haberleri: Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Taraftarı çılgına çevirmişti: Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, maç içerisindeki etkisiz oyunuyla taraftarların da tepkisini çeken isim oldu.

Son dakika haberleri: Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Taraftarı çılgına çevirmişti: Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Sezon başında Beşiktaş'a transfer oldu derken Galatasaray'a imza atan Halil Dervişoğlu, Okan Buruk'un verdiği şansları değerlendiremedi.

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