Son dakika haberleri: Hamit Altıntop’tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği...

"ÇOĞUNUZ TANIMADAN ÖNCE BEN SEMİH'İ TANIYORDUM"

Bu anlamda çok fazla eleştiriler oluyor. Hoş olmayan yorumlar oluyor. Ben Milli Takım sorumlusu olarak fikirlerimi söylüyorum. Günün sonunda Montella kadroyu kuruyor ve son kararı veriyor. Son kampta Semih Kılıçsoy örneği vardı. Çoğunuz tanımadan önce ben tanıyordum. Alt yaş milli takımlarında izliyordum."