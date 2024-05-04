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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 12:26

Son dakika haberleri: Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği...

Son dakika haberleri: A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop, katıldığı bir programda çok çarpıcı sözler söyledi. Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları öncesi kadroya çağırılan ve daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, futbol gündeminde çok sert eleştirilere sebep olmuştu. Bu kararı kimin verdiği merak edilirken, Hamit Altıntop bu konuyla ilgili ve 'milli takıma menajerler oyuncu gönderiyor' iddiasına da açıklık getirdi.

Son dakika haberleri: Hamit Altıntop’tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği...

A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop, 343 Youtube kanalına çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Milli Takım'ım Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları öncesi kadroya çağırılan ve daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, futbol gündeminde çok sert eleştirilere sebep olmuştu.

Son dakika haberleri: Hamit Altıntop’tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği...
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Son dakika haberleri: Hamit Altıntop’tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği...

Bu kararı kimin verdiği merak edilirken, Hamit Altıntop bu konuyla ilgili ve 'menajerler Milli Takım'a oyuncu gönderiyor" iddiasına da sert tepki gösterdi.İşte dikkat çeken o sözler...

Son dakika haberleri: Hamit Altıntop’tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği...

"ÇOĞUNUZ TANIMADAN ÖNCE BEN SEMİH'İ TANIYORDUM"

Bu anlamda çok fazla eleştiriler oluyor. Hoş olmayan yorumlar oluyor. Ben Milli Takım sorumlusu olarak fikirlerimi söylüyorum. Günün sonunda Montella kadroyu kuruyor ve son kararı veriyor. Son kampta Semih Kılıçsoy örneği vardı. Çoğunuz tanımadan önce ben tanıyordum. Alt yaş milli takımlarında izliyordum."

Son dakika haberleri: Hamit Altıntop’tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği...

"Beşiktaş'ta oynamaya başlarken önemli ve değerli olduğu farkına varanlar şimdi bizi yargılıyor. Milli Takım'da oynatmayacaksanız kadroya almayın yorumları yapılıyor. Arkadaşlar unutuyorlar biz Milli Takımız. Türk bayrağına hizmet ediyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve sizlere hizmet ediyoruz."

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