Giriş Tarihi: 09.08.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
23:02
SON DAKİKA HABERLERİ: Hatayspor maçında ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! İlk haftadan sosyal medya çılgına döndü: Lucas Torreira…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonu RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Hatayspor maçıyla başladı. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sezona 3 puanla başladı. Milyonlarca taraftarın heyecanla izlediği Süper Lig'in ilk maçında flaş bir pozisyon yaşandı. Sosyal medyada günün en çok konuşulan pozisyonu, taraftarlar arasında da tartışma yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…