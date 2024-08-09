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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Hatayspor maçında ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! İlk haftadan sosyal medya çılgına döndü: Lucas Torreira…
Giriş Tarihi: 09.08.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:02

SON DAKİKA HABERLERİ: Hatayspor maçında ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! İlk haftadan sosyal medya çılgına döndü: Lucas Torreira

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonu RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Hatayspor maçıyla başladı. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sezona 3 puanla başladı. Milyonlarca taraftarın heyecanla izlediği Süper Lig'in ilk maçında flaş bir pozisyon yaşandı. Sosyal medyada günün en çok konuşulan pozisyonu, taraftarlar arasında da tartışma yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Hatayspor maçında ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! İlk haftadan sosyal medya çılgına döndü: Lucas Torreira…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezonun ilk haftasında RAMS Park'ta Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Hatayspor maçında ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! İlk haftadan sosyal medya çılgına döndü: Lucas Torreira…

Ev sahibi ekip, mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi kadrosuyla çıktı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Hatayspor maçında ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! İlk haftadan sosyal medya çılgına döndü: Lucas Torreira…

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Hatayspor maçında ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! İlk haftadan sosyal medya çılgına döndü: Lucas Torreira…

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Nelsson'u yedeğe çekti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Hatayspor maçında ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! İlk haftadan sosyal medya çılgına döndü: Lucas Torreira…

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Kerem Demirbay, Dubois ve Barış Alper'i sahaya sürdü.

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