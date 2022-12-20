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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Herkes bu haberi bekliyordu! Fatih Terim’den olay geri dönüş sinyali: "İyi bir teklif olursa..."
Giriş Tarihi: 20.12.2022 22:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 22:57

Son dakika haberleri: Herkes bu haberi bekliyordu! Fatih Terim’den olay geri dönüş sinyali: "İyi bir teklif olursa..."

Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süredir teknik direktörlüğe ara verdi. Tecrübeli çalıştırıcının yeni takımı sıklıkla merak edilen bir konu haline geldi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir röportajda kendisine gelen tekliflerin olduğunu açıklayan Fatih Terim, henüz yeni bir takım çalıştırmayı düşünmediğini belirtmişti. Terim, ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ile yaptığı röportajda geri dönüş sinyalini de verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Herkes bu haberi bekliyordu! Fatih Terim’den olay geri dönüş sinyali: İyi bir teklif olursa...

Son dakika haberleri… Türk futboluna damga vuran isimlerin başında gelen Fatih Terim, antrenörlük kariyerinde son olarak Galatasaray'ı çalıştırdı.

Son dakika haberleri: Herkes bu haberi bekliyordu! Fatih Terim’den olay geri dönüş sinyali: İyi bir teklif olursa...

Sarı-kırmızılı ekipten olaylı şekilde ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, yaklaşık 2 senedir bir takım çalıştırmıyor.

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Son dakika haberleri: Herkes bu haberi bekliyordu! Fatih Terim’den olay geri dönüş sinyali: İyi bir teklif olursa...

Uzun bir dinlenme süreci geçiren Fatih Terim'in yeni takımı büyük bir merakla beklenirken tecrübeli çalıştırıcıdan flaş bir açıklama geldi.

Son dakika haberleri: Herkes bu haberi bekliyordu! Fatih Terim’den olay geri dönüş sinyali: İyi bir teklif olursa...

Özellikle Galatasaray'a ve Türk Milli Takımı'na geri dönüşü konuşulan Fatih Terim, bu kez sinyali verdi.

Son dakika haberleri: Herkes bu haberi bekliyordu! Fatih Terim’den olay geri dönüş sinyali: İyi bir teklif olursa...

Fatih Terim, ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya Dünya Kupası'nın yanı sıra İtalya'yla ilgili röportaj verdi.

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