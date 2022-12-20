Giriş Tarihi: 20.12.2022 22:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 22:57

Son dakika haberleri: Herkes bu haberi bekliyordu! Fatih Terim’den olay geri dönüş sinyali: "İyi bir teklif olursa..."

Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süredir teknik direktörlüğe ara verdi. Tecrübeli çalıştırıcının yeni takımı sıklıkla merak edilen bir konu haline geldi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir röportajda kendisine gelen tekliflerin olduğunu açıklayan Fatih Terim, henüz yeni bir takım çalıştırmayı düşünmediğini belirtmişti. Terim, ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ile yaptığı röportajda geri dönüş sinyalini de verdi. İşte son dakika haberinin detayları…