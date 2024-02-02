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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservisi bile belli oldu…
Giriş Tarihi: 02.02.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 18:37

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluğun en büyük adayı olan Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Ara transfer döneminde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertli ekip, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Bu sırada sezonun Fenerbahçe adına en verimli isimlerinden birisi olan İrfan Can Kahveci için de flaş bir takım devreye girdi. Son çıkan haberlere göre yeni takımına transfer olma ihtimali büyük olan İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli dahi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservisi bile belli oldu…

Ligde son olarak Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 24. haftanın en kritik maçlarından birine Antalyaspor deplasmanında çıkacak.

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Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservisi bile belli oldu…

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Akdeniz ekibini de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservisi bile belli oldu…

İsmail Kartal'ın listeleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, son olarak Çağlar Söyüncü'yü transfer etmişti.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservisi bile belli oldu…

Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'yi de devre arasında kadrosuna katan Fenerbahçe, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı.

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