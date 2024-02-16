Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
11:43
Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu: Yıldız isim Süper Lig rekoru kırarak ayrılıyor…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe, ligde son olarak Alanyaspor ile karşılaştı. İsmail Kartal yönetiminde tek hedef olarak şampiyonluğu belirleyen sarı-lacivertli ekip, Akdeniz ekibine karşı beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı. İsmail Kartal'ın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan yıldız oyuncu, Süper Lig'de bonservis rekoru kırarak takımdan ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları…