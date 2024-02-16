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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu: Yıldız isim Süper Lig rekoru kırarak ayrılıyor…
Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:43

Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu: Yıldız isim Süper Lig rekoru kırarak ayrılıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe, ligde son olarak Alanyaspor ile karşılaştı. İsmail Kartal yönetiminde tek hedef olarak şampiyonluğu belirleyen sarı-lacivertli ekip, Akdeniz ekibine karşı beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı. İsmail Kartal'ın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan yıldız oyuncu, Süper Lig'de bonservis rekoru kırarak takımdan ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu: Yıldız isim Süper Lig rekoru kırarak ayrılıyor…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk hedefi için emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu: Yıldız isim Süper Lig rekoru kırarak ayrılıyor…

Ligde Alanyaspor'u sahasında ağırlayan sarı-lacivertliler, geriye düştükten sonra öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 berabere ayrıldı.

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Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu: Yıldız isim Süper Lig rekoru kırarak ayrılıyor…

2 puanı kaçıran Kanarya, Galatasaray'ın da kazandığı haftada liderliği rakibine teslim etti.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu: Yıldız isim Süper Lig rekoru kırarak ayrılıyor…

Bu hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, kazanarak yeniden moral depolamak istiyor.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu: Yıldız isim Süper Lig rekoru kırarak ayrılıyor…

Tecrübeli çalıştırıcının ilk 11'de önemli değişiklikler yapması beklenirken Fenerbahçe de maça mutlak galibiyet için çıkacak.

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