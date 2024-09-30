Giriş Tarihi: 30.09.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
18:15
SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya’da Arda Güler krizi! Madrid derbisinde oyuna girmeyince…
Son dakika haberleri… İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Olaylı geçen derbi mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takımın da sahadan birer puanla ayrıldığı karşılaşmayı milli futbolcumuz Arda Güler yedek kulübesinde tamamladı. Bunun üzerine İspanyol basınında Arda Güler için olay yaratan iddialar yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları…