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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya’da Arda Güler krizi! Madrid derbisinde oyuna girmeyince…
Giriş Tarihi: 30.09.2024 18:13 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 18:15

SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya’da Arda Güler krizi! Madrid derbisinde oyuna girmeyince…

Son dakika haberleri… İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Olaylı geçen derbi mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takımın da sahadan birer puanla ayrıldığı karşılaşmayı milli futbolcumuz Arda Güler yedek kulübesinde tamamladı. Bunun üzerine İspanyol basınında Arda Güler için olay yaratan iddialar yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya’da Arda Güler krizi! Madrid derbisinde oyuna girmeyince…

Son dakika haberleri… Atletico Madrid ile oynanan derbi mücadelesinde oyuna giremeyen Arda Güler için İspanya'da dikkat çeken haberler yazıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya’da Arda Güler krizi! Madrid derbisinde oyuna girmeyince…

OLAYLI DERBİ BERABERE BİTTİ

LaLiga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid ile karşılaştı. Kylian Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle Real Madrid kadrosunda yer almadığı derbide milli futbolcu Arda Güler yedek kulübesinde yer aldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya’da Arda Güler krizi! Madrid derbisinde oyuna girmeyince…

Estadio Metropolitano'daki mücadele 70 binden fazla taraftarın önünde oynandı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda gol sesi çıkmazken, eflatun-beyazlılar 64. dakikada öne geçti. Vinicius Junior'un sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasında iyi kontrol eden Militao, sert vuruşla topu filelere gönderdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya’da Arda Güler krizi! Madrid derbisinde oyuna girmeyince…

MAÇA ARA VERILDI

Golün ardından yaşanan Atletico atağı sonrası, Real Madrid kalesine yabancı maddeler atılmaya başlandı. Kaleci Courtois, kendisine gelen yabancı maddeleri hakem Busquets'e gösterirken daha sonra hakem maçı durdurdu ve kenara gelerek anons yaptırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya’da Arda Güler krizi! Madrid derbisinde oyuna girmeyince…

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve futbolcular taraftarları sakinleştirmek için tribün önüne geldi. Hakem Busquets daha sonra iki takımın oyuncularının soyunma odasına gönderdi.

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