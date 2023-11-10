Giriş Tarihi: 10.11.2023 00:41 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 00:42

Son dakika haberleri: İspanyol basını şok eden haberi duyurdu! Arda Güler tam iyileşti derken…

Son dakika haberleri… Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler, İspanyol devinde henüz forma şansı bulamadı. Yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan genç oyuncu, geçtiğimiz hafta antrenmanlara başladı ve Real Madrid'in oynadığı son 2 maçta yedek kulübesinde oturdu. Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti, Arda Güler için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Öte yandan İspanyol basınında Arda Güler için flaş bir iddia yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları…