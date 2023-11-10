Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: İspanyol basını şok eden haberi duyurdu! Arda Güler tam iyileşti derken…
Giriş Tarihi: 10.11.2023 00:41 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 00:42

Son dakika haberleri: İspanyol basını şok eden haberi duyurdu! Arda Güler tam iyileşti derken…

Son dakika haberleri… Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler, İspanyol devinde henüz forma şansı bulamadı. Yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan genç oyuncu, geçtiğimiz hafta antrenmanlara başladı ve Real Madrid'in oynadığı son 2 maçta yedek kulübesinde oturdu. Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti, Arda Güler için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Öte yandan İspanyol basınında Arda Güler için flaş bir iddia yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İspanyol basını şok eden haberi duyurdu! Arda Güler tam iyileşti derken…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe formasıyla kısa sürede büyüleyici bir performans göstererek adını duyuran Arda Güler, dünyanın en büyük takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

Son dakika haberleri: İspanyol basını şok eden haberi duyurdu! Arda Güler tam iyileşti derken…

Sarı-lacivertli ekibe de oldukça yüksek bir bonservis kazandıran milli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: İspanyol basını şok eden haberi duyurdu! Arda Güler tam iyileşti derken…

İlk olarak Real Madrid'in yaz kampında sakatlık geçiren Arda, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Son dakika haberleri: İspanyol basını şok eden haberi duyurdu! Arda Güler tam iyileşti derken…

Yaşadığı ilk sakatlığı atlattıktan hemen sonra bir kez daha sakatlanan genç yıldız, geçtiğimiz hafta takımla antrenmanlara başlayabildi.

Son dakika haberleri: İspanyol basını şok eden haberi duyurdu! Arda Güler tam iyileşti derken…

KÖTÜ HABERİ DUYURDULAR

Futbolseverlerin çıkacağı ilk maçı büyük bir heyecanla beklediği Arda Güler hakkında şok edici bir haber ortaya çıktı.

SON DAKİKA