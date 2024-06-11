Son dakika haberleri: İşte Avrupa Şampiyonası’nda en çok puan toplayan takımlar! Türkiye ilk 20’de...

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası 18 Haziran'da Almanya-İskoçya maçıyla başlıyor... Türkiye'nin de F Grubu'nda yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar en çok puan toplayan takımlar belli oldu. Türkiye, açıklanan listede ilk 20 içerisinde yer aldı. İşte 1960'dan itibaren tüm EURO turnuvalarında en çok puan toplayan takımlar ve Türkiye'nin yeri...