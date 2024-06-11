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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İşte Avrupa Şampiyonası'nda en çok puan toplayan takımlar! Türkiye ilk 20'de...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 16:36

Son dakika haberleri: İşte Avrupa Şampiyonası'nda en çok puan toplayan takımlar! Türkiye ilk 20'de...

Son dakika haberleri: EURO 2024 Avrupa Şampiyonası 18 Haziran'da Almanya-İskoçya maçıyla başlıyor... Türkiye'nin de F Grubu'nda yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar en çok puan toplayan takımlar belli oldu. Türkiye, açıklanan listede ilk 20 içerisinde yer aldı. İşte 1960'dan itibaren tüm turnuvalarda en çok puan toplayan takımlar ve Türkiye'nin yeri...

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Son dakika haberleri: İşte Avrupa Şampiyonası’nda en çok puan toplayan takımlar! Türkiye ilk 20’de...

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası 18 Haziran'da Almanya-İskoçya maçıyla başlıyor... Türkiye'nin de F Grubu'nda yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar en çok puan toplayan takımlar belli oldu. Türkiye, açıklanan listede ilk 20 içerisinde yer aldı. İşte 1960'dan itibaren tüm EURO turnuvalarında en çok puan toplayan takımlar ve Türkiye'nin yeri...

Son dakika haberleri: İşte Avrupa Şampiyonası’nda en çok puan toplayan takımlar! Türkiye ilk 20’de...

1: Almanya: 53 maçta 94 puan

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Son dakika haberleri: İşte Avrupa Şampiyonası’nda en çok puan toplayan takımlar! Türkiye ilk 20’de...

2: İtalya 45 maçta 81 puan

Son dakika haberleri: İşte Avrupa Şampiyonası’nda en çok puan toplayan takımlar! Türkiye ilk 20’de...

3: İspanya: 46 maçta 78 puan

Son dakika haberleri: İşte Avrupa Şampiyonası’nda en çok puan toplayan takımlar! Türkiye ilk 20’de...

4: Fransa: 43 maçta 75 puan

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