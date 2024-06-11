Giriş Tarihi: 11.06.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
16:36
Son dakika haberleri: İşte Avrupa Şampiyonası'nda en çok puan toplayan takımlar! Türkiye ilk 20'de...
Son dakika haberleri: EURO 2024 Avrupa Şampiyonası 18 Haziran'da Almanya-İskoçya maçıyla başlıyor... Türkiye'nin de F Grubu'nda yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar en çok puan toplayan takımlar belli oldu. Türkiye, açıklanan listede ilk 20 içerisinde yer aldı. İşte 1960'dan itibaren tüm turnuvalarda en çok puan toplayan takımlar ve Türkiye'nin yeri...