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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın etkisi belli oldu…
Giriş Tarihi: 06.12.2023 20:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 20:28

Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın etkisi belli oldu…

Son dakika haberleri… Son yıllarda Avrupa'da yeniden yükselişe geçen Türk futbolu, Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmeye başladı. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, aldığı sonuçlarla ülke puanına katkı vermeye devam ediyor. Gelecek yıllar için oldukça önem arz eden UEFA ülke puanı sistemi, futbolseverleri de yakından ilgilendiriyor. Hangi ülkeden kaç takımın UEFA organizasyonlarına katılacağının belirlendiği katsayıya en çok katkı veren Süper Lig takımları belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın etkisi belli oldu…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarında başarıyla mücadele eden Türk takımları, ülke puanına katkı vermeye devam ediyor.

Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın etkisi belli oldu…

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, ülke puanını oldukça ciddi etkilemiş ve Türkiye'nin sıralamasını aşağı çekmişti.

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Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın etkisi belli oldu…

Ancak önceki yıl Galatasaray'ın, geçen yıl da Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in başarılı performansı bu gidişatı geri çevirmeye başladı.

Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın etkisi belli oldu…

UEFA ülke puanı sıralamasında şu anda 9. sırada yer alan Türkiye'nin, önümüzdeki yıllar için puanını bu seviyede tutması gerekiyor.

Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın etkisi belli oldu…

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ülke puanına ne kadar katkıda bulunduğu UEFA tarafından paylaşılan listelerde öğrenildi.

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