Giriş Tarihi: 06.12.2023 20:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 20:28

Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın etkisi belli oldu…

Son dakika haberleri… Son yıllarda Avrupa'da yeniden yükselişe geçen Türk futbolu, Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmeye başladı. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, aldığı sonuçlarla ülke puanına katkı vermeye devam ediyor. Gelecek yıllar için oldukça önem arz eden UEFA ülke puanı sistemi, futbolseverleri de yakından ilgilendiriyor. Hangi ülkeden kaç takımın UEFA organizasyonlarına katılacağının belirlendiği katsayıya en çok katkı veren Süper Lig takımları belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…