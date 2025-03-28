Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
15:49
SON DAKİKA HABERLERİ: İtalya'yı sarsan olay sözler! Juventus'ta Kenan Yıldız'a mobbing iddiası: "Sen kimsin..."
Son dakika haberleri: İtalyan devi Juventus, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Thiago Motta'nın yerine Igor Tudor'u getirdiğini açıklamıştı. Serie A'a üst üste alınan sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen Juventus için İtalya'yı sarsan bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci, Kenan Yıldız'a mobbing uygulandığını belirtti. İşte gündem o iddianın detayları...