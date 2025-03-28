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Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:49 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 15:49

SON DAKİKA HABERLERİ: İtalya'yı sarsan olay sözler! Juventus'ta Kenan Yıldız'a mobbing iddiası: "Sen kimsin..."

Son dakika haberleri: İtalyan devi Juventus, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Thiago Motta'nın yerine Igor Tudor'u getirdiğini açıklamıştı. Serie A'a üst üste alınan sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen Juventus için İtalya'yı sarsan bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci, Kenan Yıldız'a mobbing uygulandığını belirtti. İşte gündem o iddianın detayları...

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SON DAKİKA HABERLERİ: İtalya’yı sarsan olay sözler! Juventus’ta Kenan Yıldız’a mobbing iddiası: Sen kimsin...

Bu sezon Serie A'da istenilen performansı ortaya koyamayan ve hayal kırıklığı yaratan Juventus, teknik direktör Thiago Motta ile yollarını ayırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İtalya’yı sarsan olay sözler! Juventus’ta Kenan Yıldız’a mobbing iddiası: Sen kimsin...

Yönetim, Motta'nın yerine tecrübeli teknik direktör Igor Tudor'u getirdiğini açıkladı. Bir dönemler Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, yeni takımıyla antrenmanlara başladı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: İtalya’yı sarsan olay sözler! Juventus’ta Kenan Yıldız’a mobbing iddiası: Sen kimsin...

Bologna'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak dikkat çeken Motta, burada hayal kırıklığı yarattı ve oyuncularla gergin bir şekilde kulüpten ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İtalya’yı sarsan olay sözler! Juventus’ta Kenan Yıldız’a mobbing iddiası: Sen kimsin...

SADECE 2 OYUNCU ONUNLA VEDALAŞTI

İtalyan gazetelerindeki iddialara göre, kulübe vedan eden İtalyan teknik adam ile sadece 2 futbolcu vedalaştı. Diğer oyuncuların Motta ile aralarının iyi olmadığı yazıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İtalya’yı sarsan olay sözler! Juventus’ta Kenan Yıldız’a mobbing iddiası: Sen kimsin...

KENAN YILDIZ'LA GERGİNLİK YAŞADI

Motta'nın sorun yaşadığı oyunculardan biri de milli futbolcu Kenan Yıldız olduğu iddia edildi.