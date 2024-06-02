SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho, Fenerbahçe’ye resmen imza attı! Törene Aziz Yıldırım damgası: İşte Mourinho’nun ilk sözleri…

Giriş Tarihi: 02.06.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
19:40
Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertli ekip, kısa süre içerisinde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle birlikte Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mourinho, flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…