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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho, Fenerbahçe’ye resmen imza attı! Törene Aziz Yıldırım damgası: İşte Mourinho’nun ilk sözleri…
Giriş Tarihi: 02.06.2024 19:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 19:40

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho, Fenerbahçe’ye resmen imza attı! Törene Aziz Yıldırım damgası: İşte Mourinho’nun ilk sözleri…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertli ekip, kısa süre içerisinde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle birlikte Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mourinho, flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho, Fenerbahçe’ye resmen imza attı! Törene Aziz Yıldırım damgası: İşte Mourinho’nun ilk sözleri…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de İsmail Kartal ile dikkat çeken bir sezon geçiren Fenerbahçe, 99 puan ve 99 golle ikinci sırada tamamladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho, Fenerbahçe’ye resmen imza attı! Törene Aziz Yıldırım damgası: İşte Mourinho’nun ilk sözleri…

Galatasaray'ın gerisinde sezonu ikinci sırada bitiren Kanarya, İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho, Fenerbahçe’ye resmen imza attı! Törene Aziz Yıldırım damgası: İşte Mourinho’nun ilk sözleri…

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktörü takımın başına getiren Fenerbahçe yönetimi, Ülker Stadı'nda taraftarlara açık bir imza töreni düzenlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho, Fenerbahçe’ye resmen imza attı! Törene Aziz Yıldırım damgası: İşte Mourinho’nun ilk sözleri…

Kendisini sarı-lacivertli camiaya bağlayan imzayı atan Mourinho, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başarısı için çalışacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho, Fenerbahçe’ye resmen imza attı! Törene Aziz Yıldırım damgası: İşte Mourinho’nun ilk sözleri…

TÖRENE AZİZ YILDIRIM DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve yapılacak seçimde Ali Koç ile yarışacak olan başkan adayı Aziz Yıldırım, Mourinho ismini ilk kez açıklayan olmuştu.

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