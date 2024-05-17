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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Fenerbahçe’ye ilk transferini yapıyor
Giriş Tarihi: 17.05.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 23:21

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Fenerbahçe’ye ilk transferini yapıyor

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine konsantre oldu. Sarı-lacivertli ekip, RAMS Park'ta oynanacak dev mücadeleyi kazanarak rakibini son hafta maçında puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray ise 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu sırada başkanlık seçimiyle ilgili de flaş gelişmeler yaşayan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde Mourinho'yu getireceğini belirtti. Portekizli çalıştırıcının ise Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda yapacağı ilk transfer belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Fenerbahçe’ye ilk transferini yapıyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon büyük beklentilerle başlayan Fenerbahçe, sezonun son evresinde Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Fenerbahçe’ye ilk transferini yapıyor

Sarı-lacivertli ekip, ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılı ekiple olan çekişmesinde kaybettiği puanlar nedeniyle ikinci sıraya geriledi.

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Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Fenerbahçe’ye ilk transferini yapıyor

37. haftada oynanacak dev derbide galibiyet alarak bir mucizeyi yakalamak isteyen Kanarya, sezonu bir derbi galibiyetiyle bitirmenin peşinde.

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Fenerbahçe’ye ilk transferini yapıyor

Bu sırada başkanlık seçimine de konsantre olan Fenerbahçe'de adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini söylemişti.

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Fenerbahçe’ye ilk transferini yapıyor

AZİZ YILDIRIM RESMEN AÇIKLAMIŞTI

Göreve gelmesi takdirde futbol A takımının başına Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini ifade eden Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullanmıştı:

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