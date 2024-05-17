Giriş Tarihi: 17.05.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
23:21
Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Fenerbahçe’ye ilk transferini yapıyor
Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine konsantre oldu. Sarı-lacivertli ekip, RAMS Park'ta oynanacak dev mücadeleyi kazanarak rakibini son hafta maçında puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray ise 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu sırada başkanlık seçimiyle ilgili de flaş gelişmeler yaşayan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde Mourinho'yu getireceğini belirtti. Portekizli çalıştırıcının ise Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda yapacağı ilk transfer belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…