Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Ferdi Kadıoğlu için son kararı belli oldu! Transfer etmek istediği sürpriz isim ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.06.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 09:45

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Ferdi Kadıoğlu için son kararı belli oldu! Transfer etmek istediği sürpriz isim ortaya çıktı

Son dakika haberleri… Geride bıraktığımız sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona sürpriz bir hamleyle başladı. Yeniden başkan seçilen Ali Koç, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek gelecek sezon için hedefleri net şekilde belirledi. Süper Lig'de ve Avrupa'da önemli başarılar elde etmek isteyen Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Portekizli Teknik Direktör, kadronun yapı taşları için kararını verdi. Öte yandan transfer etmek istediği sürpriz isim de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Ferdi Kadıoğlu için son kararı belli oldu! Transfer etmek istediği sürpriz isim ortaya çıktı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Ferdi Kadıoğlu için son kararı belli oldu! Transfer etmek istediği sürpriz isim ortaya çıktı

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktörlük görevine başlayan Jose Mourinho, flaş bir karara imza attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Ferdi Kadıoğlu için son kararı belli oldu! Transfer etmek istediği sürpriz isim ortaya çıktı

BRANCO'DAN 1 HAFTA MOLA

Sarı-lacivertli takımın transfer operasyonlarında kilit isim olan, yönetime de ilk olarak Jose Mourinho ismini sunan Mario Branco tatile çıkıyor...

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Ferdi Kadıoğlu için son kararı belli oldu! Transfer etmek istediği sürpriz isim ortaya çıktı

Birçok yıldız transferi bitiren Portekizli isim başkanlık seçiminin hemen ardından dinlenmeye başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Ferdi Kadıoğlu için son kararı belli oldu! Transfer etmek istediği sürpriz isim ortaya çıktı

Branco, yaklaşık olarak 1 hafta İstanbul'da olmayacak ve döndüğünde tam gaz transfer görüşmelerine devam edecek.

SON DAKİKA