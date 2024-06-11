Giriş Tarihi: 11.06.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
09:45
SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Ferdi Kadıoğlu için son kararı belli oldu! Transfer etmek istediği sürpriz isim ortaya çıktı
Son dakika haberleri… Geride bıraktığımız sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona sürpriz bir hamleyle başladı. Yeniden başkan seçilen Ali Koç, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek gelecek sezon için hedefleri net şekilde belirledi. Süper Lig'de ve Avrupa'da önemli başarılar elde etmek isteyen Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Portekizli Teknik Direktör, kadronun yapı taşları için kararını verdi. Öte yandan transfer etmek istediği sürpriz isim de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…