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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Real Sociedad derken büyük sürpriz: EURO 2024 sonrası imzayı atıyor
Giriş Tarihi: 17.06.2024 18:19 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 18:20

SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Real Sociedad derken büyük sürpriz: EURO 2024 sonrası imzayı atıyor

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de uzun yıllardır Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da transferin gündem isimlerinden birisi olacak. Sarı-kırmızılı ekiple 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. EURO 2024 sonrası transferine kesin gözle bakılırken sürpriz bir takım Kerem için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Real Sociedad derken büyük sürpriz: EURO 2024 sonrası imzayı atıyor

Son dakika haberleri… Futbolda liglerin sona ermesinin ardından EURO 2024 fırtınası yaşanıyor. Almanya'da düzenlenen dev turnuvada A Milli Takımımız da mücadele ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Real Sociedad derken büyük sürpriz: EURO 2024 sonrası imzayı atıyor

Kadroda yer alan isimlerden birisi olan Kerem Aktürkoğlu, yaz transfer döneminin gözde isimlerinden birisi haline geldi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Real Sociedad derken büyük sürpriz: EURO 2024 sonrası imzayı atıyor

Galatasaray ile yaşadığı başarıların ardından kariyerinde bir sıçrama yapmak isteyen Kerem, yönünü Avrupa'ya döndü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Real Sociedad derken büyük sürpriz: EURO 2024 sonrası imzayı atıyor

Birçok ligden talibi olan Kerem Aktürkoğlu için en ciddi takımın Real Sociedad olduğu belirtilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Real Sociedad derken büyük sürpriz: EURO 2024 sonrası imzayı atıyor

Ancak son haberlere göre Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024 sonrası büyük bir sürprize imza atabilir.

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