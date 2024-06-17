Giriş Tarihi: 17.06.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
18:20
SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Real Sociedad derken büyük sürpriz: EURO 2024 sonrası imzayı atıyor
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de uzun yıllardır Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da transferin gündem isimlerinden birisi olacak. Sarı-kırmızılı ekiple 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. EURO 2024 sonrası transferine kesin gözle bakılırken sürpriz bir takım Kerem için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…