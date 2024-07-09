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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Lamine Yamal'ın golü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler gündem oldu: İspanya Fransa maçında...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 23:29 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 23:59

SON DAKİKA HABERLERİ: Lamine Yamal'ın golü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler gündem oldu: İspanya Fransa maçında...

Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı başladı. Almanya'da düzenlenen dev turnuvada finale çıkma mücadelesi nefesleri kesiyor. İspanya ile Fransa'nın karşılaştığı mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle adeta fırtına gibi başladı. İspanyollar, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. İspanya'nın ilk golünü atan Lamine Yamal, Arda Güler'i hatırlatarak sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı sallayan o gol, gecenin en çok konuşulan konusu oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Lamine Yamal’ın golü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler gündem oldu: İspanya Fransa maçında...

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımızın çeyrek finalde Hollanda'ya kaybederek elendiği EURO 2024'te heyecan devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Lamine Yamal’ın golü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler gündem oldu: İspanya Fransa maçında...

Turnuvanın iki favorisi İspanya ile Fransa, yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi. İspanya, Fransa'yı 2-1 yenerek turnuvada finale yükseldi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Lamine Yamal’ın golü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler gündem oldu: İspanya Fransa maçında...

İKİ TAKIM DA 6. KEZ YARI FİNALE YÜKSELDİ

İspanya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Lamine Yamal’ın golü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler gündem oldu: İspanya Fransa maçında...

1964, 1984, 2008, 2012 ve 2020 turnuvalarında yarı finale yükselen İspanya, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 4'ünü kazanan İspanyollar, 1'inde elenmekten kurtulamadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Lamine Yamal’ın golü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler gündem oldu: İspanya Fransa maçında...

Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanya, bir kez de ikinci oldu.

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