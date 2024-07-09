Giriş Tarihi: 09.07.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
23:59
SON DAKİKA HABERLERİ: Lamine Yamal'ın golü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler gündem oldu: İspanya Fransa maçında...
Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı başladı. Almanya'da düzenlenen dev turnuvada finale çıkma mücadelesi nefesleri kesiyor. İspanya ile Fransa'nın karşılaştığı mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle adeta fırtına gibi başladı. İspanyollar, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. İspanya'nın ilk golünü atan Lamine Yamal, Arda Güler'i hatırlatarak sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı sallayan o gol, gecenin en çok konuşulan konusu oldu. İşte son dakika haberinin detayları…