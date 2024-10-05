SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen, Galatasaray yönetiminin Okan Buruk kararını açıkladı! Giovanni Van Bronckhorst’a olay sözler

Giriş Tarihi: 05.10.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
07:44
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de iyi bir başlangıçla liderliği elinde bulunduran Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne de iyi başlamasına ragmen RFS karşısında alınan beraberlikle tepki çekti. Okan Buruk ve futbolcular çokça eleştirilirken SABAH Spor'un usta kalemleri de sarı-kırmızılıların gündemine ışık tuttu. Öte yandan Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst'un Frankfurt maçı sonrasındaki açıklamaları dikkat çekmişti. SABAH Spor yazarları, Hollandalı çalıştırıcı için çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…