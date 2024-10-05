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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen, Galatasaray yönetiminin Okan Buruk kararını açıkladı! Giovanni Van Bronckhorst'a olay sözler
Giriş Tarihi: 05.10.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 07:44

SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen, Galatasaray yönetiminin Okan Buruk kararını açıkladı! Giovanni Van Bronckhorst'a olay sözler

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de iyi bir başlangıçla liderliği elinde bulunduran Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne de iyi başlamasına ragmen RFS karşısında alınan beraberlikle tepki çekti. Okan Buruk ve futbolcular çokça eleştirilirken SABAH Spor'un usta kalemleri de sarı-kırmızılıların gündemine ışık tuttu. Öte yandan Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst'un Frankfurt maçı sonrasındaki açıklamaları dikkat çekmişti. SABAH Spor yazarları, Hollandalı çalıştırıcı için çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen, Galatasaray yönetiminin Okan Buruk kararını açıkladı! Giovanni Van Bronckhorst’a olay sözler

Son dakika haberleri… Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda 19 puan toplayarak liderliğe oturdu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen, Galatasaray yönetiminin Okan Buruk kararını açıkladı! Giovanni Van Bronckhorst’a olay sözler

UEFA Avrupa Ligi'nde ise ilk hafta maçında PAOK'u yenen sarı-kırmızılılar, ikinci hafta maçında Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen, Galatasaray yönetiminin Okan Buruk kararını açıkladı! Giovanni Van Bronckhorst’a olay sözler

Bunun üzerine Okan Buruk'a tepkiler çığ gibi büyüdü. SABAH Spor yazarları da Galatasaray'ın son dönemdeki gündemini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen, Galatasaray yönetiminin Okan Buruk kararını açıkladı! Giovanni Van Bronckhorst’a olay sözler

SORU: G.Saray, 3-0'dan 3-3 olan Kasımpaşa ve "Köy takımı" diye tabir edilen Rigas'a 2-0'dan 2-2'ye gelen maçlarla puanlar kaybetti. Bu sonuçlar Okan Buruk'un koltuğunu sallar mı?

SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen, Galatasaray yönetiminin Okan Buruk kararını açıkladı! Giovanni Van Bronckhorst’a olay sözler

LEVENT TÜZEMEN: YÖNETİM, BURUK'LA GÖRÜŞMELİ

Kasımpaşa ve Rigas maçlarında güçlü skorlarla öne geçip sonra da rakibe yakalanmak Galatasaray'a yakışmadı. Okan Hoca'nın zihinsel olarak bir yorgunluğu var. Kendi sahada ama bakışları çok dalgın. Yönetim, hocayla bir görüşme yapıp sorunu varsa çözme yoluna gitmeli. İki yıl şampiyon olmuş hocayı iki beraberlikle değiştirmek sağlıklı bir davranış olmaz. Milli maç arası Okan Hoca'yı da kendine getirecektir. Yönetimin de hocayı gönderme planlarının olmadığını biliyorum. Bunlar tamamen G.Saray'ı içeriden karıştırmak için çıkan dedikodular. Ancak sadece başarısızlığı Okan Buruk üzerinden okumayalım. Oyuncular da ciddiyete bürünmeliler. Eğer 3-0 ve 2-0 öne geçen takım bu kadar kolay gol yiyorsa oyuncular da bir an önce şapkalarını önüne koymalıdırlar.

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