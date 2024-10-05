SON DAKİKA HABERLERİ: Levent Tüzemen, Galatasaray yönetiminin Okan Buruk kararını açıkladı! Giovanni Van Bronckhorst’a olay sözler

LEVENT TÜZEMEN: YÖNETİM, BURUK'LA GÖRÜŞMELİ

Kasımpaşa ve Rigas maçlarında güçlü skorlarla öne geçip sonra da rakibe yakalanmak Galatasaray'a yakışmadı. Okan Hoca'nın zihinsel olarak bir yorgunluğu var. Kendi sahada ama bakışları çok dalgın. Yönetim, hocayla bir görüşme yapıp sorunu varsa çözme yoluna gitmeli. İki yıl şampiyon olmuş hocayı iki beraberlikle değiştirmek sağlıklı bir davranış olmaz. Milli maç arası Okan Hoca'yı da kendine getirecektir. Yönetimin de hocayı gönderme planlarının olmadığını biliyorum. Bunlar tamamen G.Saray'ı içeriden karıştırmak için çıkan dedikodular. Ancak sadece başarısızlığı Okan Buruk üzerinden okumayalım. Oyuncular da ciddiyete bürünmeliler. Eğer 3-0 ve 2-0 öne geçen takım bu kadar kolay gol yiyorsa oyuncular da bir an önce şapkalarını önüne koymalıdırlar.