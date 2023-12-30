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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Merih Demiral Suudi Arabistan'dan ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 19:46 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 19:47

Son dakika haberleri: Merih Demiral Suudi Arabistan'dan ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu…

Son dakika haberleri… Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de devam eden milli futbolcu Merih Demiral, tam 16 milyon Euro bonservisle Juventus'tan transfer olmuştu. Arabistan'da futbol hayatına devam eden tecrübeli futbolcu, bu sezon takımıyla toplamda 8 resmi maçta forma giydi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Merih Demiral'ın Arabistan macerası kısa sürecek. Milli futbolcunun Arabistan'dan ayrılarak yeni takımına imzayı atacağı yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Merih Demiral Suudi Arabistan’dan ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu…

Son dakika haberleri… Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, sarı-lacivertli ekibin alt yaş takımlarında uzun yıllar forma giydi.

Son dakika haberleri: Merih Demiral Suudi Arabistan’dan ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu…

Daha sonra sırasıyla Alcanenense, Sporting ve Alanyaspor'a transfer oldu. Kariyerinin yükselişini ise Sassuolo'da gerçekleştirdi.

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Son dakika haberleri: Merih Demiral Suudi Arabistan’dan ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu…

Alanyaspor'a tam 8 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak İtalyan ekibine transfer olan Merih Demiral, burada dev kulüplerin dikkatini çekti.

Son dakika haberleri: Merih Demiral Suudi Arabistan’dan ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu…

Sassuolo'da forma giydiği sırada İtalya'nın ve Avrupa'nın önemli takımlarından teklif alan milli futbolcu, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tuttu.

Son dakika haberleri: Merih Demiral Suudi Arabistan’dan ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu…

Daha sonra ise Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral, son olarak sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer oldu.

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