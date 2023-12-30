Giriş Tarihi: 30.12.2023 19:46
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
19:47
Son dakika haberleri: Merih Demiral Suudi Arabistan'dan ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu…
Son dakika haberleri… Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de devam eden milli futbolcu Merih Demiral, tam 16 milyon Euro bonservisle Juventus'tan transfer olmuştu. Arabistan'da futbol hayatına devam eden tecrübeli futbolcu, bu sezon takımıyla toplamda 8 resmi maçta forma giydi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Merih Demiral'ın Arabistan macerası kısa sürecek. Milli futbolcunun Arabistan'dan ayrılarak yeni takımına imzayı atacağı yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları…