Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
07:12
SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş'tan olay yaratan paylaşım! Galatasaray elenir elenmez...
Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, rövanş mücadelesinde de rakibine 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan sarı-kırmızılı ekipte taraftarın tepkisi de yoğun oldu. Okan Buruk'a ve futbolculara sert eleştiriler yapılırken Fenerbahçeli futbolcuların paylaşımları gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…