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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş'tan olay yaratan paylaşım! Galatasaray elenir elenmez...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:12

SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş'tan olay yaratan paylaşım! Galatasaray elenir elenmez...

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, rövanş mücadelesinde de rakibine 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan sarı-kırmızılı ekipte taraftarın tepkisi de yoğun oldu. Okan Buruk'a ve futbolculara sert eleştiriler yapılırken Fenerbahçeli futbolcuların paylaşımları gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan olay yaratan paylaşım! Galatasaray elenir elenmez...

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray 3-2 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Young Boys'u konuk etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan olay yaratan paylaşım! Galatasaray elenir elenmez...

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayan karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çaldı. Eskas'ın yardımcılıklarını Erik Engan ve Elias Bashevkin üstlendi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan olay yaratan paylaşım! Galatasaray elenir elenmez...

Karşılaşmanın ilk yarısında konuk Young Boys'un tehlikeli ataklarında kaleci Muslera gole izin vermedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan olay yaratan paylaşım! Galatasaray elenir elenmez...

Tecrübeli kaleci kurtarışlarıyla takımını ayakta tutarken, sarı-kırmızılı ekip de girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan olay yaratan paylaşım! Galatasaray elenir elenmez...

İkinci yarının sonlarına doğru rakip kalede etkili olan ancak girdiği pozisyonlardan faydalanamayan sarı-kırmızılılar, 87'nci dakikada Virginius'un golüne engel olamadı.

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