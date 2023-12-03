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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi belli oldu! Resmen anlaşma sağlandı: Sürpriz takıma imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 03.12.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 20:49

Son dakika haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi belli oldu! Resmen anlaşma sağlandı: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Belçikalı yıldız oyuncu Michy Batshuayi'nin kulüpte mutsuz olduğu öne sürülmüştü. Edin Dzeko'nun transferiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan yıldız oyuncu, İsmail Kartal'dan beklediği şansları alamadı. Gelecek sezon takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan golcü oyuncunun yeni takımıyla anlaşma sağlandığı belirtildi. 30 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'deki görkemli günlerinden uzaklaşmasıyla birlikte yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi belli oldu! Resmen anlaşma sağlandı: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.

Son dakika haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi belli oldu! Resmen anlaşma sağlandı: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Sezon başında oldukça güçlü bir kadro kuran sarı-lacivertli ekip, üst üste galibiyetlerle tarihi bir sezon açılışı yaptı.

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Son dakika haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi belli oldu! Resmen anlaşma sağlandı: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de bol gollü alınan galibiyetler, taraftarları havaya sokarken son haftalarda bir düşüş yaşandı.

Son dakika haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi belli oldu! Resmen anlaşma sağlandı: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Özellikle geçtiğimiz günlerde oynanan Nordsjaelland maçında 6-1 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar hayal kırıklığına uğradı.

Son dakika haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi belli oldu! Resmen anlaşma sağlandı: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Süper Lig'in 14. haftası son maçında da Sivasspor'u sahasında ağırlayacak olan Kanarya, mutlak galibiyet istiyor.

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