Giriş Tarihi: 03.12.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 20:49

Son dakika haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi belli oldu! Resmen anlaşma sağlandı: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Belçikalı yıldız oyuncu Michy Batshuayi'nin kulüpte mutsuz olduğu öne sürülmüştü. Edin Dzeko'nun transferiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan yıldız oyuncu, İsmail Kartal'dan beklediği şansları alamadı. Gelecek sezon takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan golcü oyuncunun yeni takımıyla anlaşma sağlandığı belirtildi. 30 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'deki görkemli günlerinden uzaklaşmasıyla birlikte yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…