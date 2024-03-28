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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Usta isimlerden Milli Takım için olay sözler! "Montella'ya bir şeyler oldu"
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:05

Son dakika haberleri: Usta isimlerden Milli Takım için olay sözler! "Montella'ya bir şeyler oldu"

Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi hazırlık maçlarında Macaristan ve Avusturya karşısında iki sınava çıkan Türkiye, Macarlara 1-0 ve Avusturya'ya ise 6-1'lik gibi tarihi bir mağlubiyet aldı. Oynanan kötü futbolun ardından Milli Takım ve özellikle de Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi oldu. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Murat Özbostan, Fatih Doğan ve İskender Günen, Montella ve Milli Takım için çok çarpıcı yorumlarda bulundu.

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Son dakika haberleri: Usta isimlerden Milli Takım için olay sözler! Montella’ya bir şeyler oldu

EURO 2024 öncesi hazırlık maçlarına çıkan Türkiye, sırasıyla önce Macaristan'a 1-0 ve daha sonra Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. Montella ile ilk yenilgilerini alan A Milli Takım da kötü sonuçlar ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. Özellikle teknik direktör Vincenzo Montella'nın verdiği oyuncu kararları gündemde tartışma yarattı.

Son dakika haberleri: Usta isimlerden Milli Takım için olay sözler! Montella’ya bir şeyler oldu

SABAH Spor'un usta kalemleri, Ömer Üründül, Murat Özbostan, Fatih Doğan ve İskender Günen, oynanan iki hazırlık maçını ve Vincenzo Montella için çarpıcı eleştirilerde bulundu.

SORU: Macaristan ve Avusturya karşısında alınan yenilgiler bizi karamsarlığa itmeli mi? Montella'nın kafası mı karışık?

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Son dakika haberleri: Usta isimlerden Milli Takım için olay sözler! Montella’ya bir şeyler oldu

MURAT ÖZBOSTAN: HUZURUNUZ YOKSA BAŞARI DA GELMEZ

Ne yazık ki ülke futbolunda bitmek tükenmek bilmeyen kavgalar, Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin tartışmaları, Ay-Yıldızlıların ritmini bozdu... Bu tabii ki elde edilen sonuçlar için bahane değil ama etkisi büyük.

Son dakika haberleri: Usta isimlerden Milli Takım için olay sözler! Montella’ya bir şeyler oldu

"OYUNCULARDA GAYRİ CİDDİ TAVIRLARA TANIKLIK ETTİM"

Canlı olarak izlediğim 6-1'lik Avusturya maçında, futbolcuları motivasyon olarak hazır görmedim. Oyuncular, 'Nasılsa hazırlık maçı' havasındaydılar. Ekranlara belki yansımadı ama kenarda oyuna girmek için ısınırken gayri ciddi tavırlarına tanıklık ettim. Her futbolcu öncelikle kendi takımını düşünüyor, burası bir gerçek.

Son dakika haberleri: Usta isimlerden Milli Takım için olay sözler! Montella’ya bir şeyler oldu

"GÖREV VERDİĞİ OYUNCULARIN 70'İ ALMANYA'DA 11'İ GÖREMEZ"

Birkaç söz de Montella'ya; Almanya için arayış içinde, sözümüz yok. Ama kendisi de çok iyi biliyor ki Avusturya maçında görev verdiği futbolcuların yüzde 70'i Almanya'da ilk 11 yüzü göremez. Defansta ve kalede ciddi sıkıntılarımız var. Bazı oyuncuların fiziki güçleri zayıf. Artık kadro denemek için zaman daraldı. Bir an önce bizi temsil edecek 11'i belirlemek gerekir. Son söz; futbol ailesinin de Milli Takım için huzurlu ve sağlıklı ortamı hazırlaması gerek.

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