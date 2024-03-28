Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
08:05
Son dakika haberleri: Usta isimlerden Milli Takım için olay sözler! "Montella'ya bir şeyler oldu"
Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi hazırlık maçlarında Macaristan ve Avusturya karşısında iki sınava çıkan Türkiye, Macarlara 1-0 ve Avusturya'ya ise 6-1'lik gibi tarihi bir mağlubiyet aldı. Oynanan kötü futbolun ardından Milli Takım ve özellikle de Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi oldu. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Murat Özbostan, Fatih Doğan ve İskender Günen, Montella ve Milli Takım için çok çarpıcı yorumlarda bulundu.