Son dakika haberleri: Usta isimlerden Milli Takım için olay sözler! "Montella'ya bir şeyler oldu"

"GÖREV VERDİĞİ OYUNCULARIN 70'İ ALMANYA'DA 11'İ GÖREMEZ"

Birkaç söz de Montella'ya; Almanya için arayış içinde, sözümüz yok. Ama kendisi de çok iyi biliyor ki Avusturya maçında görev verdiği futbolcuların yüzde 70'i Almanya'da ilk 11 yüzü göremez. Defansta ve kalede ciddi sıkıntılarımız var. Bazı oyuncuların fiziki güçleri zayıf. Artık kadro denemek için zaman daraldı. Bir an önce bizi temsil edecek 11'i belirlemek gerekir. Son söz; futbol ailesinin de Milli Takım için huzurlu ve sağlıklı ortamı hazırlaması gerek.

