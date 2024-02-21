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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed Türkiye’ye geri dönüyor! Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devine imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 21.02.2024 19:56 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 19:57

Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed Türkiye’ye geri dönüyor! Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın 2021 yılında Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başarmıştı. Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan golcü futbolcu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a ilk önce kiralandı daha sonra ise satın alma opsiyonu kullanılarak transfer oldu. Bu sezon şu ana kadar 18 resmi maçta 7 golü bulunan Mısırlı golcünün yeniden Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi. Mostafa Mohamed'in Süper Lig devine transfer olması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed Türkiye’ye geri dönüyor! Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Kariyerine 2016 yılında Mısır'da başlayan golcü futbolcu Mostafa Mohamed, Zamalek takımında scout ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed Türkiye’ye geri dönüyor! Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devine imzayı atacak…

Süper Lig'e transfer olmadan önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı ekibi tercih etti.

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Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed Türkiye’ye geri dönüyor! Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devine imzayı atacak…

Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'da kısa sürede formayı kapan ve etkileyici performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu, takımın önemli parçası haline geldi.

Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed Türkiye’ye geri dönüyor! Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devine imzayı atacak…

Özellikle Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mostafa Mohamed, Avrupa takımlarının da radarına girdi.

Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed Türkiye’ye geri dönüyor! Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devine imzayı atacak…

2022/23 sezonunun başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Mısırlı futbolcu, opsiyonun kullanılması için takımını ikna etti.

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