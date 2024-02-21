Giriş Tarihi: 21.02.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
19:57
Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed Türkiye’ye geri dönüyor! Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devine imzayı atacak…
Son dakika haberleri: Galatasaray'ın 2021 yılında Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başarmıştı. Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan golcü futbolcu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a ilk önce kiralandı daha sonra ise satın alma opsiyonu kullanılarak transfer oldu. Bu sezon şu ana kadar 18 resmi maçta 7 golü bulunan Mısırlı golcünün yeniden Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi. Mostafa Mohamed'in Süper Lig devine transfer olması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…