SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan dev derbi öncesi Atilla Karoğlan için şok eden sözler! “Elde kalan maalesef bu…”

Haftalarca "Biz adiliz, adaletliyiz, şeffafız, herkese aynı mesafedeyiz" demenize gerek yok. Atama icraatları her şeyi anlatıyor. Sezon başı Süper Kupa finalinin, önceki sezon ligin yükünü taşıyanlar dururken Atilla Karaoğlan'a verilmesiyle hakemler arasında "MHK'nin altın çocuğu" olduğu konuşulmaya başlandı. Sezon başından şu ana kadar sahada ve VAR'da yönettiği Atilla'nın başarılı olduğunu, derbiyi hak ettiğini söyleyemeyiz.