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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan dev derbi öncesi Atilla Karoğlan için şok eden sözler! “Elde kalan maalesef bu…”
Giriş Tarihi: 20.09.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 07:13

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan dev derbi öncesi Atilla Karoğlan için şok eden sözler! “Elde kalan maalesef bu…”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun en kritik maçlarından birisi oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı dev derbiye Atilla Karaoğlan atandı. Özellikle sarı-kırmızılı yönetimden Karaoğlan için sert tepki gelirken SABAH Spor'un hakem yorumcusu Mustafa Çulcu, deneyimli hakemi ve atanma sebeplerini analiz etti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan dev derbi öncesi Atilla Karoğlan için şok eden sözler! Elde kalan maalesef bu…

SABAH Spor'un hakem yorumcusu Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine atanan Atilla Karaoğlan'ı analiz etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan dev derbi öncesi Atilla Karoğlan için şok eden sözler! Elde kalan maalesef bu…

Çulcu, Karaoğlan için flaş yorumlarda bulunurken hakem camiası ve MHK'ye de eleştirilerde bulundu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan dev derbi öncesi Atilla Karoğlan için şok eden sözler! Elde kalan maalesef bu…

İşte Mustafa Çulcu'nun yorumları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan dev derbi öncesi Atilla Karoğlan için şok eden sözler! Elde kalan maalesef bu…

Eğitimin, gelişim için ne derece faydalı olduğunu inkar edemeyiz. Hakemler üzerinde en etkili yöntem, MHK'nin 'Maç atama yöntemi'dir. Hakemler öncelikle MHK'lerin liyakatine, adaletine, dürüstlüğüne bakar. Bunu da hakem atamaları üzerinden işi çözerler.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan dev derbi öncesi Atilla Karoğlan için şok eden sözler! Elde kalan maalesef bu…

Haftalarca "Biz adiliz, adaletliyiz, şeffafız, herkese aynı mesafedeyiz" demenize gerek yok. Atama icraatları her şeyi anlatıyor. Sezon başı Süper Kupa finalinin, önceki sezon ligin yükünü taşıyanlar dururken Atilla Karaoğlan'a verilmesiyle hakemler arasında "MHK'nin altın çocuğu" olduğu konuşulmaya başlandı. Sezon başından şu ana kadar sahada ve VAR'da yönettiği Atilla'nın başarılı olduğunu, derbiyi hak ettiğini söyleyemeyiz.

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