Giriş Tarihi: 20.09.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
07:13
SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan dev derbi öncesi Atilla Karoğlan için şok eden sözler! “Elde kalan maalesef bu…”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun en kritik maçlarından birisi oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı dev derbiye Atilla Karaoğlan atandı. Özellikle sarı-kırmızılı yönetimden Karaoğlan için sert tepki gelirken SABAH Spor'un hakem yorumcusu Mustafa Çulcu, deneyimli hakemi ve atanma sebeplerini analiz etti. İşte son dakika haberinin detayları…