SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Galatasaray’a uyarı! Young Boys maçı öncesi “Aman dikkat” dedi ve…

Bence beraberliğin ana sebebi bu. Geçen sezondan bu yana futbolumuzda saha içini değil de sürekli saha dışını konuştuğumuz için doğal olarak iklim hafızası olan Fenerbahçeli futbolcuların, bu durumdan olumsuz etkilendiklerini düşünüyorum. Mourinho'nun geçen haftaki demecinden de bunu anlayabiliyoruz. Mourinho markasını dünya futbolu kabul etmiş. Tabi ki böyle bir markadan kimse sihirbazlık beklemiyor. O bir Mandrake değil ki o bir teknik adam. Futbolun üstadı Mourinho...