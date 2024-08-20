Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
09:17
SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Galatasaray’a uyarı! Young Boys maçı öncesi “Aman dikkat” dedi ve…
Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, Serbest Kürsü'de Murat Özbostan'ın sorularına yanıt verdi. Çulcu, Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olayları değerlendirirken Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı Young Boys maçı öncesi de uyarılarda bulundu. Eski MHK başkanı, Beşiktaş için de flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…