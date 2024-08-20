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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Galatasaray’a uyarı! Young Boys maçı öncesi “Aman dikkat” dedi ve…
Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:17

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Galatasaray’a uyarı! Young Boys maçı öncesi “Aman dikkat” dedi ve…

Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, Serbest Kürsü'de Murat Özbostan'ın sorularına yanıt verdi. Çulcu, Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olayları değerlendirirken Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı Young Boys maçı öncesi de uyarılarda bulundu. Eski MHK başkanı, Beşiktaş için de flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Galatasaray’a uyarı! Young Boys maçı öncesi Aman dikkat dedi ve…

Son dakika haberleri… Serbest Kürsü'de haftayı değerlendiren Mustafa Çulcu, Göztepe-F.Bahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili de bir detayı açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Galatasaray’a uyarı! Young Boys maçı öncesi Aman dikkat dedi ve…

İşte Mustafa Çulcu'nun yorumları…

MURAT ÖZBOSTAN: F.Bahçe, 2-0 önde olduğu Göztepe maçında 1 puanla yetindi. Jose Mourinho, "Ben sihirbaz değilim ama tecrübeliyim'' dedi. Haftanın en çok konuşulan maçı oldu. Yorumunuz nedir?

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SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Galatasaray’a uyarı! Young Boys maçı öncesi Aman dikkat dedi ve…

Göztepe karşısında ilk yarıda motivasyon ve oyun kontrolü Fenerbahçe'deydi. Soyunma odasına 2-0 önde giden Fenerbahçe, ikinci yarının başında saha dışında başlayıp saha içine yansıyan ve de oyunun durmasına neden olan olaylar nedeniyle motivasyonunu kaybetti. "Neler oluyor'' diye kafalar karıştı, bu dakikadan sonra sahada şeklen var ama mantalite olarak yok gibiydiler...

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Galatasaray’a uyarı! Young Boys maçı öncesi Aman dikkat dedi ve…

Bence beraberliğin ana sebebi bu. Geçen sezondan bu yana futbolumuzda saha içini değil de sürekli saha dışını konuştuğumuz için doğal olarak iklim hafızası olan Fenerbahçeli futbolcuların, bu durumdan olumsuz etkilendiklerini düşünüyorum. Mourinho'nun geçen haftaki demecinden de bunu anlayabiliyoruz. Mourinho markasını dünya futbolu kabul etmiş. Tabi ki böyle bir markadan kimse sihirbazlık beklemiyor. O bir Mandrake değil ki o bir teknik adam. Futbolun üstadı Mourinho...

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Galatasaray’a uyarı! Young Boys maçı öncesi Aman dikkat dedi ve…

Ülke futbolu ve özellikle Fenerbahçe taraftarı tecrübesi, donanımı, bilgi birikimi, dehasından farkındalık ve kalite bekliyor. O kadar... Ancak şu ana kadar bu beklentileri göremedik. Mourinho'nun elinde kaliteli ve zengin bir kadro, müthiş destek ve sevgi dolu taraftar kitlesi var. Uyum açısından kendisine biraz daha zaman tanımak gerekiyor. Ancak bu zaman öyle uzun olamaz. Çünkü Fenerbahçe taraftarının sabrı tükenmiş durumda. Milli maç arasından sonra her şeyin yoluna gireceğini, beklenen ışığın geleceğini düşünüyorum

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