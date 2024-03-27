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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo dünya devine imzayı atıyor! Ne Juventus ne de Milan: Galatasaray dünyaları kazanacak…
Giriş Tarihi: 27.03.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 13:35

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo dünya devine imzayı atıyor! Ne Juventus ne de Milan: Galatasaray dünyaları kazanacak…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 81 puanla zirvede yer alıyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo için dünya devinin devreye girdiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda transfer olmak istediği takımı da açıklayan yıldız isim, Galatasaray'a da dünyaları kazandıracak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo dünya devine imzayı atıyor! Ne Juventus ne de Milan: Galatasaray dünyaları kazanacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk çekişmesi hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında amansız bir yarış mevcut.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo dünya devine imzayı atıyor! Ne Juventus ne de Milan: Galatasaray dünyaları kazanacak…

İki takım da şampiyonluk yolunda önemli mücadelelere çıkarken Galatasaray 81 puan lider, Fenerbahçe ise 79 puanla ikinci sırada.

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Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo dünya devine imzayı atıyor! Ne Juventus ne de Milan: Galatasaray dünyaları kazanacak…

Sezonun kalan son 8 haftasını da kayıpsız geçmek isteyen iki takımın yarışında kimin şampiyon olacağı da büyük merak konusu.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo dünya devine imzayı atıyor! Ne Juventus ne de Milan: Galatasaray dünyaları kazanacak…

Bu sırada Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor…

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo dünya devine imzayı atıyor! Ne Juventus ne de Milan: Galatasaray dünyaları kazanacak…

Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo, İngiltere Premier Lig'de beklentilerin bir hayli altında kaldı.

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