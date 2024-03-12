Giriş Tarihi: 12.03.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
21:32
Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo tam Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakibe gidiyor…
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz yılın devre arasında kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği yarım sezonda beklentilerin altında bir performans sergiledi. Fenerbahçe maçında attığı gollerle taraftarın gönlüne girse de teknik heyetin istediği seviyeye gelemeyen Zaniolo, yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. İngiltere'de de kendini gösteremeyen Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri dönmesi bekleniyordu. Bu sırada sürpriz bir gelişme yaşandı. Zaniolo'nun ezeli rakibe gideceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…