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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo tam Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakibe gidiyor…
Giriş Tarihi: 12.03.2024 21:31 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 21:32

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo tam Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakibe gidiyor…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz yılın devre arasında kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği yarım sezonda beklentilerin altında bir performans sergiledi. Fenerbahçe maçında attığı gollerle taraftarın gönlüne girse de teknik heyetin istediği seviyeye gelemeyen Zaniolo, yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. İngiltere'de de kendini gösteremeyen Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri dönmesi bekleniyordu. Bu sırada sürpriz bir gelişme yaşandı. Zaniolo'nun ezeli rakibe gideceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo tam Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakibe gidiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ederken flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo tam Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakibe gidiyor…

Geçtiğimiz yılın devre arasında Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı ekibe büyük umutlarla gelmişti.

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Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo tam Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakibe gidiyor…

Sarı-kırmızılı formayla yarım sezonda 12 resmi maça çıkan İtalyan yıldız, 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo tam Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakibe gidiyor…

Özellikle sezonunda sonunda oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı gollerle Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Zaniolo, sezon başında kiralandı.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo tam Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakibe gidiyor…

Galatasaray'a yüksek bonservis kazandırması umuduyla Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Zaniolo, burada da beklentileri karşılayamadı.

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