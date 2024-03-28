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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…
Giriş Tarihi: 28.03.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 21:23

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, ligde son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte zirvede puanını 81 yapan Aslan, milli araya da moralli girdi. Milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Aslan'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son günlerin en çok konuşulan ismi Nicolo Zaniolo hakkında gündem yaratacak bir iddia daha ortaya atıldı. Yıldız futbolcu için İtalyan kulüpleri derken bir başka dev takım talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Lider Glaatasaray, milli ara öncesi 3 puanı cebine koydu.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Son olarak Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Aslan, 81 puana ulaştı.

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Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Milli arayı Antalya'da yaptığı kampla değerlendiren sarı-kırmızılı ekip, kalan 8 haftayı da kayıpsız kapatmanın peşinde.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Bu sırada flaş transfer gelişmeleriyle gündemden düşmeyen Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan ismi Nicolo Zaniolo.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Özellikle geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına verdiği röportajla dikkat çeken yıldız isim için Serie A'nın önemli takımları devrede.

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