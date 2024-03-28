Giriş Tarihi: 28.03.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
21:23
Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, ligde son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte zirvede puanını 81 yapan Aslan, milli araya da moralli girdi. Milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Aslan'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son günlerin en çok konuşulan ismi Nicolo Zaniolo hakkında gündem yaratacak bir iddia daha ortaya atıldı. Yıldız futbolcu için İtalyan kulüpleri derken bir başka dev takım talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…